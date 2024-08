প্রিয় দেশ; আমিও তোমায় ভালাবাসি

আমরা চাই মাথাচাড়া দিয়ে যেন উঠতে না পারে নষ্ট সমাজের ছত্রচ্ছায়া। কারণ, নেতিবাচক সমাজব্যবস্থা আমাদের শঙ্কিত করে তোলে। যার ফলে সমাজে দেখা দেয় ছন্দপতন। সে জন্য আমরা শান্ত ও নিরাপদ সমাজ চাই। যেখানে থাকবে না কোনো হানাহানি, থাকবে না কোনো ভেদাভেদ। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। প্রতিবাদ হবে কিন্তু তা যেন জনজীবন রুদ্ধ না করে। তবেই আমরা দেশটাকে আপন করে নিতে পারব। অনুভব করতে পারব ‘One earth so green and round, who could ask for more?’ তবেই সাবলীল ভঙ্গিতে সবাই বলতে পারব, ‘প্রিয় দেশ; আমিও তোমায় ভালোবাসি! তোমাকে নিয়ে আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম।’

লেখক: অন্‌জন কুমার রায়, ব্যাংক কর্মকর্তা