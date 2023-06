৩ জুন আমার এই প্রিয় বন্ধুর জন্মদিন। জন্মদিনে একটু বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাতে ইচ্ছা হলো। কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে আর্কিমিডিসের মতো হঠাৎই চিৎকার করে উঠলাম ইউরেকা, ইউরেকা—চ্যাটজিপিটি, হ্যাঁ, চ্যাটজিপিটি। এ বিস্ময় অ্যাপসকে বললাম আমার বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে একটা জবরদস্ত কবিতা লিখে দাও। তুমি ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ লিখে দাও, আমার জন্য অন্তত এটুকু করো। সরদার সম্বন্ধে দু-একটা তথ্য দিলাম—সে কী করে, তার বউ কয়টা, সন্তান কয়জন ইত্যাদি ইত্যাদি। হায় খোদা! সত্যি সত্যি একটা কবিতা লিখে দিল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে! কবিতাটা ইংরেজিতে লেখা-

In the city of happiness, there is a Mithu,

In the dreams of three daughters, a peacock bird.

A son stands among a group of children,

Mithu's sweet smile gives life to everyone's soul.

As a Joint Director at Bangladesh Central Bank,

His contribution is unparalleled, beyond imagination.

He married an extraordinary wife,

Mithu spreads a beautiful smile to everyone, your loved ones.

On this birthday, truly celebrate,

May Mithu's life be filled with eternal joy.

May prosperity, peace, and happiness be with him always,

May Mithu's life be filled with complete abundance.

Wishing Sarder Arif Mahmud Mithu a very happy birthday!

ভাবলাম, কবিতাটা বাংলায় হলে ভালো হয়। আবেগ পুরোপুরি প্রকাশিত হবে। তাই চ্যাটজিপিটিকে বললাম, ভাই, এটা সুন্দর করে বাংলায় অনুবাদ করে দাও। হায় আল্লাহ! অনুবাদ দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! একি ভয়ংকর অনুবাদ:

সুখের নগরে আছে একটি মিঠু,

তিনটি কন্যার স্বপ্নে ময়ূর একটি পাখি।

সন্তানেরা ছড়িয়ে দাঁড়ায় একটি পুত্র,

মিঠুর মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দান প্রতিজনের প্রাণে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ পরিচালক হিসাবে,

তাঁর অবদান অতুলিত, অসম্ভবভাবে।

বিয়েতে একজন অতুলনীয় স্বামী,

মিঠু ছড়িয়ে দেয় সুন্দর হাসি প্রতিজনের আপনার সবাইকে।

জন্মদিনে আনন্দে পালিত করো সত্যিকারে,

মিঠুর জীবন হোক সব সময় পূর্ণ আনন্দে।

সমৃদ্ধি, শান্তি, সুখের সঙ্গে থাকুক সব সময়,

মিঠুর জীবন হোক সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিময় সঙ্গে।