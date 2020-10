ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডে উদাহরণ সৃষ্টি হবে কি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, হতাশা, বিনোদনের অভাব, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের দায়িত্বশীল আচরণের অভাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ঘাটতি, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সর্বোপরি আকাশ সংস্কৃতির যথেচ্ছ প্রচার এবং প্রযুক্তির লাগামহীন ব্যবহারের সুযোগ ভবিষ্যৎ তরুণ সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি শিশু-কিশোরেরাও জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ এক গন্তব্যহীন অনিশ্চয়তার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে আমাদের নারী-শিশু, কিশোর-কিশোরী হচ্ছে ধর্ষণ, অপহরণ আর পাচারের মতো সব ভয়ংকর অপরাধের শিকার।

Prevention is better than cure অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম—এই মূলনীতি মাথায় রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা এবং নারী–শিশুকে সুরক্ষার যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া এখনই অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। আইন আইনের গতিতে চলবে কিন্তু আমাদের নারী-শিশুরা যাতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নিজেরাই নিতে পারে, তার জন্য কারাতে শেখানোর মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন একান্ত আবশ্যক। ধর্ষণের শিকার হয়ে ধর্ষকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিএনএ ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে কারাতে শেখানোর প্রতিষ্ঠান স্থাপন কম ব্যয়বহুল হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শরীর জখম হলে সে জখম দেখা যায় এবং প্রতিষেধকের মাধ্যমে সেটা নিরাময়যোগ্য। কিন্তু ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীর আঘাতপ্রাপ্ত মনের সুচিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নয়তো এ ধরনের ভয়ংকর অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী অনেক সময় সমাজ ও পরিবারের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বা লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহননের মতো সর্বনাশা পথে পা বাড়ায়। ‌অথচ ধর্ষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে তার নিজের কোনো দায় নেই।

কথায় আছে ‘অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা’। আমাদের তরুণসমাজের এখন অনেকটা সেই অবস্থা। তাদের আত্ম উন্নয়নের সব দ্বার রুদ্ধ! তাদের খেলার মাঠগুলো বেদখল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের বহুতলবিশিষ্ট সুরম্য অট্টালিকার সারি! তাদের অভিভাবকেরা জীবিকার প্রয়োজনে অথবা অর্থের নেশায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, রাতে ঘরে ফিরছে কি না, বা একা ঘরে অথবা বন্ধুদের সঙ্গে ইন্টারনেটে কী দেখছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়ার সময় নেই তাদের। ফলে সর্বনাশ যা হওয়ার তা–ই হচ্ছে। এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিভাবকদের সন্তানেরা জড়িয়ে পড়ছে খুন, ধর্ষণ, মাদকের নেশার মতো বিপজ্জনক সব কর্মকাণ্ডে।