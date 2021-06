আমাদের আব্বা অতি সাধারণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামে ফেরায় দাদা-দাদি খুব খুশি হন। বাহাদুরপুরবাসী ঢাকার খবর জানতে ভিড় করে ‘মেজ বাইয়ের ধারে’। আব্বা শহরের রাস্তায় রাস্তায় বুলেটে নিহত মানুষ আর পোড়া শহরের দৃশ্য তুলে ধরেন। চেপে যান একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে পরিচয়পত্র দেখানোর পরও পাকিস্তানি আর্মির বুটের লাথি খাওয়ার অভিজ্ঞতা।

দাদাবাড়িতে বহু মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আমার আব্বা নিজে মেজর জলিলের স্কোয়াডে নাম লেখানোতে সাহসহীন। রেডিও শুনতেন নিয়মিত। ডায়েরিতে নোটও লিখতেন। রেডিও থেকে শুনে দিনের একটা সংক্ষিপ্ত নোট লিখতেন।

একাত্তরের ২৫ ও ২৬ মার্চ আব্বার ডায়েরিতে পাই:

২৫ মার্চ ১৯৭১

Both Mr. Bhutto & gen. yahia left Dacca for Karachi in evening flight. On this day night the Army captured the entire Dacca city and started heavy firing upon innocent people.

২৬ মার্চ ১৯৭১

Gen.Yahia delivered speech to the Nation at 8 am. In his speech he banned awami league as a political party and banned political activities in E.B.

He ordered army to contain their activity in full swing.

বিজয়ের পর ঢাকায় ফেরা। কর্মস্থলে যোগ। আজিমপুর কলোনিতে ছোট দুই ভাইকে নিয়ে আব্বার সংসার। ১৯৭৫-এ আশ্রয় হয় মিরপুরে এক ছোট্ট রুমের কলোনিতে। স্টাফ বাসে মিরপুর থেকে ‘ঢাকা’য় অফিসে যেতেন। মিরপুর এতই দূরে তখন।

দাদা তখন অনেকটা নির্ভার। বয়স হয়ে যাচ্ছে। ছেলের বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত।