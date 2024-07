ভালোবাসার পূর্ণতা

নিহাদ: তুমি কাঁপছো কেন? খুব শীত করছে বুঝি?

(প্রাচী নিরুত্তর। প্রাচীকে আস্তে করে ঝাঁকি দিয়ে নিহাদ বলে, এই প্রাচী?)

প্রাচী: হ্যাঁ....

-আমার কথা কিছু শুনতে পাওনি?

-নিহাদ, তুমি ফান করছো না তো?

-এই সকল ব্যাপারে আমি ফান করি না, আমি সিরিয়াস।

-তাহলে আরশি?

-আরে, আরশি নামের কারো অস্তিত্ব নেই, আমার তৈরি করা কাল্পনিক চরিত্র।

-সত্যি?

-হ্যাঁ সত্যি।

-আমাকে ছুঁয়ে বলো।

-ম্যাম, আমি আপনাকে ছুঁয়েই আছি।

লজ্জা পেয়ে প্রাচী দূরে সরে যায়। নিহাদ বাগান থেকে কয়েকটা ফুল তুলে প্রাচীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

-প্রাচী, Will You Be My Partner Forever?

-No

-What! No! But Why?

-এগুলো দিয়ে কেউ প্রপোজ করে স্টুপিড? প্রপোজ গোলাপ ফুল দিয়ে করতে হয় জানো না?

-এখনো বাগানে গোলাপ ফুল ফুটেনি, আচ্ছা গোলাপ ফুলের গাছ দিয়ে করলে হবে? দাঁড়াও গাছ তুলে আনছি।

-থাক লাগবে না গাধা, এতেই হবে।

-কি হবে?

-Yes, I’ll Be your Partner Forever

প্রাচী তার স্বর্গীয় হাসিটা হেসে উঠে নিহাদ আর প্রাচী একসঙ্গে হেসে উঠে, হাতে হাত রেখে ভালোবাসার নতুন পথচলা শুরু হয় ওদের।

লেখক: নাহিদ হোসাইন, কবি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।