ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মেঘ ও সন্ধ্যার গান’

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মেঘ ও সন্ধ্যার গান’
সন্ধ্যার নিভু নিভু আলো। বেজে উঠল হারমোনিয়াম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। মেঘের আবহে সন্ধ্যার আবরণে গানের মিতালি সুর। এভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের (কুহরণ)’ উদ্যোগে ‘মেঘ ও সন্ধ্যার গান’ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গত বুধবার (২ সেপ্টেম্বর ২০২৬) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় নবীনবরণ উপলক্ষে সংগঠনটির সাবেক ও নতুন সদস্য ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ আয়োজন করে সংগঠনটি।
নবীন সদস্যদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের সিনিয়র ও সাবেক সদস্যদের সঙ্গে নতুনদের দূরত্ব কমিয়ে আনতে এবং সম্পর্কের মেলবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে গানের আয়োজন করেন সংগঠনটি। এ সময় আগমনী গান, বৃষ্টির গান, মেঘ ও সন্ধ্যার গানসহ বিভিন্ন বাংলা সংগীত পরিবেশন করা হয়। গানের সন্ধ্যায় মাতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাবেক সভাপতি ইশতিয়াক ফেরদৌস ইমন, বর্তমান সভাপতি সাকিব হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক জারিন তাসনিম পুষ্প ও অন্য সদস্যরা। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক জারিন তাননিম পুষ্প বলেন, নবীন ও প্রবীণদের দূরত্ব কমিয়ে আনতে এবং একটি সুন্দর ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আজকের আয়োজন। এখন চারদিকে মেঘ ও বৃষ্টির আবহ বিরাজ করছে, তাই এই প্রকৃতির আবহকে সামনে রেখে আমাদের অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মেঘ ও সন্ধ্যার গান’। আজকের অনুষ্ঠানে মূলত আগমনী গান, বৃষ্টির গান, মেঘ ও সন্ধ্যার গানসহ বিভিন্ন বাংলা সংগীত পরিবেশন করা হয়েছে।
সংগঠনটির সভাপতি মো. সাকিব হোসেন বলেন, ‘মেঘ ও সন্ধ্যার গান মূলত আমাদের নতুন সদস্যদের বরণ ও প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরির একটি প্রয়াস। ঋতুভিত্তিক আয়োজনে বর্ষা ও বৃষ্টিকে উদ্যাপনের সুযোগ সাধারণত কম থাকে, সেই ভাবনা থেকেই এই বিশেষ উদ্যোগ। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও নবীনদের উদ্দীপনার এই সেতুবন্ধ মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক ধারাকে আরও প্রাণবন্ত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় ভূমিকা রাখবে।’
*লেখক: রবিউল আলম, শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়