সংস্কৃতি

একান্ত ভালো লাগার শিল্প উৎসব ‘দায়সারা’ চলছে ধানমন্ডি লেকে

লেখা:
হাশেম সারওয়ার
রাজধানীর ধানমন্ডি লেকে চলছে অনন্য প্রদর্শনী ‘দায়সারা’ছবি: লেখক

রাজধানীর ধানমন্ডি লেকে শুরু হয়েছে এক অনন্য প্রদর্শনী ‘দায়সারা’। যেখানে একাডেমিক সীমার বাইরে, একান্ত ভালো লাগা থেকে তৈরি শিল্পকর্মগুলো স্থান পেয়েছে মুক্ত পরিবেশে। ‘দায়সারা’ হচ্ছে এমন একটি প্রদর্শনী যেখানে শিল্পীরা প্রদর্শন করছেন সেইসব কাজ, যা তাঁরা করেছেন শুধু নিজের আনন্দের জন্য কোনো একাডেমিক চাপ ছাড়াই, নিখুঁত হওয়ার প্রত্যাশা ছাড়াই। কেউ এনেছেন অসম্পূর্ণ স্কেচ, কেউ খুঁজে পাওয়া বস্তু, বুননকৌশল, অরিগামি, কেউ–বা ভাস্কর্য, ইনস্টলেশন, আবার কেউ পরিবেশভিত্তিক আর্ট।

ছবি: লেখক

প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন ৩০ জনের মতো নবীন ও প্রাজ্ঞ দু’ধরনের শিল্পীরাই। তাঁদের কাজের মধ্যে ফুটে উঠেছে ব্যক্তিগত ভাবনা, জীবনের খণ্ডচিত্র ও স্বাধীন সৃষ্টির আনন্দ এবং দেখা অদেখার রেখা। ২৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব শিল্পী দিবস’ উপলক্ষে উদ্বোধন হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত, ধানমন্ডি লেকের বিভিন্ন অংশে।

ছবি: লেখক

সাধারণ দর্শকরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে দেখতে পারছেন শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম, কথা বলতে পারছেন শিল্পীর সঙ্গে। যেন শিল্প ও মানুষের সম্পর্ক আরও কাছাকাছি আসে। ‘দায়সারা’ নামটি এসেছে সেই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির মানসিকতা থেকে, যখন কোনো শিল্প আমরা নিখুঁত করার চিন্তা না করে শুধুই মনের টানে করি।

ছবি: লেখক

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হলো শিল্পীদের জন্য এমন একটি মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে তারা নিজেদের ‘অপূর্ণ’ বা ‘নিজের মতো’ কাজগুলোকে সামনে আনতে পারেন নিজের আনন্দের প্রকাশ হিসেবে।

প্রদর্শনী সময়কাল: ২৫–২৭ অক্টোবর ২০২৫,

স্থান: ধানমন্ডি লেক (১২/এ), ঢাকা

