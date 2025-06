এস এম সুলতানের রংতুলি

এবং মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাশাপাশি শিল্প আমাদের শেক্‌সপিয়ারীয় দ্বান্দ্বিকতার বোধও শেখায়। শোকগ্রস্ত ও হতবাক হ্যামলেট আবিষ্কার করে যে তার বাবাকে তার চাচা খুন করেছে। এবার স্বগতোক্তি হয়। সে চিন্তা করে, কষ্টের মুখোমুখি হবে নাকি মৃত্যু দিয়ে জীবন নিষ্পন্ন করবে। এভাবে সৃষ্টি হয় চিরায়ত শৈল্পিক দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্নের—‘To be or not to be, that is the question’!

শিল্প নিয়ে ভূমিকাটা বেশ বড় হয়ে গেল।

কারণ, আজ যাঁকে নিয়ে কথা বলব, তিনি বড় মাপের শিল্পকলার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। শিল্প নিয়ে অল্পবিস্তর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু দামি চাকরি বাগানোর জন্য সনদের ধার ধারেননি। প্রকৃতি যাঁর গুরু, কাগুজে সনদ তাঁর লাগেনি। এস এম সুলতান আমাদের আজকের শিল্পপাঠ। ১০ আগস্ট মহান এই শিল্পস্রষ্টার জন্মদিন। আমাদের হৃদয়ে‌ আসীন সুলতানের এই দিনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

আঁকিয়ে শেখ মোহাম্মদ সুলতান তথা লালমিয়া আমাদের প্রান্তিক মানুষের সখা। তাঁর ছবিতে চাষা, লাঙল, ঢেঁকি, গরুর গাড়ি, গ্রামীণ পথ, বৃক্ষলতা ও নদী যত সহজিয়া ঢঙে অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে, শহর ততটা নয়। আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কিংবা পটুয়া কামরুল হাসান আছেন। তাঁদের মাঝখানেও বেশ আলাদা করে চেনা যায় এস এম সুলতানকে। নড়াইলের প্রাণপুরুষ নিজের মৃত্তিকার মায়াকে পরম মমতা ও যত্নে বিশ্ব চিনিয়েছেন।