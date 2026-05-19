আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ: এক অনালোচিত ইতিহাসের গভীর অনুসন্ধান

রাসেল আলমগীর, ঢাকা
বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে অসংখ্য বই রচিত হয়েছে—তাঁর কবিতা, গান, শিক্ষা-দর্শন, রাজনীতি, প্রেম, শান্তিনিকেতন কিংবা বিশ্বসাহিত্যে তাঁর প্রভাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার বহুমাত্রিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ, গবেষণাভিত্তিক ও পাঠযোগ্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। সেই অভাব পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস আবদুল্লাহ জাহিদের ‘আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ’।

এই বইটি শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি বিদেশ সফরের বিবরণ নয়, বরং এটি এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধিক অনুসন্ধান। লেখক দেখাতে চেয়েছেন—আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিতি ছিল কেবল একজন কবির সফর নয়, বরং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক গভীর সভ্যতাগত সংলাপ।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে পাঁচবার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তিনি নিউইয়র্ক, শিকাগো, আরবানা, বোস্টনসহ বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেন, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন। এই বইয়ের বিশেষত্ব হলো—লেখক এসব ঘটনাকে শুধু তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করেননি, বরং সেই সময়ের আমেরিকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে বইটি একই সঙ্গে গবেষণাগ্রন্থ, ভ্রমণ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের মর্যাদা পেয়েছে।

গ্রন্থটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা সফর নিয়ে ছড়িয়ে থাকা নানা ঘটনা, চিঠিপত্র, সংবাদপত্রের তথ্য, স্মৃতিচারণা ও ঐতিহাসিক সূত্র লেখক একত্র করেছেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। কোথাও কোথাও বইটি পাঠককে যেন এক শতাব্দী আগের আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়—যেখানে দেখা যায়, কীভাবে একজন ভারতীয় কবি পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁকে নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ, আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতার জনপ্রিয়তা কিংবা আরবানার সেই বাড়ি যেখানে বসে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদের কাজ হয়েছিল—এসব বিষয় বইটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

বইটির আরেকটি আকর্ষণ এর প্রচ্ছদ। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক আনিসুল হক এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন—যা বইটিকে এক ভিন্ন শিল্পগুণ দিয়েছে। বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে এই প্রচ্ছদ যেন একটি আবেগময় ও নান্দনিক সংযোগ তৈরি করেছে।

এ ছাড়া আবদুল্লাহ জাহিদ দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনায় সক্রিয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা ‘প্রথম আলো’, ‘ডেইলি স্টার’ এবং সাহিত্য সাময়িকী ‘কালি ও কলমে’ তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য, ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চিন্তাধারা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি অন্বেষণ ও মনোনিবেশ এই বইটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে।

লেখক আবদুল্লাহ জাহিদের রবীন্দ্রনাথ-অনুসন্ধান কেবল এই একটি বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-জীবনের এক আকর্ষণীয় অধ্যায়—সাহিত্যপ্রেমী হ্যারিয়েট মুডির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—নিয়ে তিনি রচনা করেছেন বায়োগ্রাফিক্যাল ফিকশন ‘চিত্রাপ্রেমে রবীন্দ্রনাথ’।

সব মিলিয়ে ‘আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ’ কেবল একটি বই নয়, এটি রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক যাত্রার এক অনন্য দলিল। গবেষণা, সাহিত্যিক ভাষা, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার সমন্বয়ে গ্রন্থটি বাংলা ভাষার রবীন্দ্রচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে উঠতে পারে।

