‘সঙ্গীত মনন’-এর তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনা উৎসব

সংগীতবিষয়ক সাময়িকপত্র ‘সঙ্গীত মনন’-এর তৃতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসব ৮ নভেম্বর ২০২৫ ছায়ানটের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো। উল্লেখ্য, ‘সঙ্গীত মনন’-এর যাত্রা শুরু হয় ২০২২ সালে। ওস্তাদ আলী আকবর খানের জন্মশতবর্ষকে প্রচ্ছদ কাহিনি করে প্রকাশিত এই সংখ্যাটি এপার বাংলা ওপার বাংলাসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পায়। দ্বিতীয় সংখ্যার মূল বিষয় ছিল ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গান’, এই সংখ্যাটিও পাঠকের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে পেরেছে। তৃতীয় সংখ্যাটি একটি বিশেষ সংখ্যা, এর বিষয় ‘সংগীতে নারী, নারীর সংগীত’।

তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন বরেণ্য শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুন নবী। আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ইফফাত আরা দেওয়ান। মূল আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ‘সঙ্গীত মনন’-এর সম্পাদক বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও ক্যানসারবিশেষজ্ঞ ইমতিয়াজ আহমেদ এবং সহসম্পাদক শিক্ষক, গবেষক ও লেখক রেজাউল করিম সুমন।

এই অনুষ্ঠানে ‘সঙ্গীত মনন’-এর বিশেষ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার বলেন, ‘পত্রিকাটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত একটি পত্রিকা। দীর্ঘদিন ধরে আমি নিজেও একটি নাটকবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করে আসছি, এর কোনো একটি সংখ্যা যদি “সঙ্গীত মনন”-এর মতো হতো তাহলে আমি নিজেকে সার্থক মনে করতাম।’

অন্যদিকে সভাপতির ভাষণে বরেণ্য শিল্পী রফিকুন নবী বলেন, সংগীতবিষয়ক এমন পত্রিকা তিনি আগে দেখেননি। তৃতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ইফফাত আরা দেওয়ান। পত্রিকাটির সহসম্পাদক এর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পাঠকদের এই পত্রিকার সঙ্গে থাকার অনুরোধ জানান।

পত্রিকার সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, ‘সঙ্গীত মনন’ পত্রিকাটি তিন মহাদেশের পাঁচ সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের ফল। পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা এবং সামগ্রিক বিন্যাসের কাজ করেছেন যথাক্রমে ওপার বাংলার বিখ্যাত শিল্পী সোমনাথ ঘোষ এবং ‘হরপ্পা’ পত্রিকার সম্পাদক সৈকত মুখার্জি। ‘সঙ্গীত মনন’ কেবল বাংলাভাষী পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেন বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে, সে চেষ্টা তাঁরা করে চলেছেন। পত্রিকাটিতে ইংরেজিভাষী সংগীতজ্ঞদের প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে।

এই প্রকাশনা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগীতের আয়োজন। এতে সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীতের দুই বিশিষ্ট শিল্পী ইমতিয়াজ আহমেদ ও লাইসা আহমদ লিসা, প্রখ্যাত নজরুলসংগীত শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল এবং লালন ও লোকগানের নন্দিত শিল্পী চন্দনা মজুমদার।

প্রকাশনা উৎসবে বিক্রির জন্য রাখা ‘সঙ্গীত মনন’-এর তৃতীয় সংখ্যার সব কপি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়, যা পত্রিকাটির প্রতি পাঠকের আগ্রহেরই প্রতিফলন। বিজ্ঞপ্তি

