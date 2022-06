বাংলায় ফুলের ব্যবহার ও ধরন—প্রথম পর্ব

বাংলার ব্যতিক্রমী এক ফুল এবং সেখান থেকে প্রস্তুত সুগন্ধীর কথা জানা যায় ‘ট্রাভেলস অব ফ্রে সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক (১৬২৯-১৬৪৩)’ গ্রন্থে। লেখক এখানে ফুলটির নাম উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন, মেদিনীপুর রাজ্যের অধিবাসীরা এই ফুল ব্যবহার করত। সেই ফুল থেকে তেল তৈরি করা যেত। বিভিন্ন রাজ্যে তা রপ্তানিও হতো। বিশেষত, উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি ও সম্পদশালী পুরুষদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গন্ধযুক্ত অতি মূল্যবান এই তেল পাঠানো হতো। সার্জন জেমস টেইলরের লেখা ‘A sketch of the topography & statistics of Dacca’ (১৮৪০) গ্রন্থ পর্যালোচনায় কুসুম ফুলের বিষয়ে জানা যায়। সাধারণত, কুসুম ফুলের পাঁচ সের বীজ থেকে এক সের পরিমাণ তেল পাওয়া যেত। শর্ষের তেল অপেক্ষা এই তেল ছিল সস্তা। কৃষকেরা শর্করা ও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে এই বীজ খেত। এ ছাড়া কুসুমগাছের পাতা ও ডালপালার চূর্ণ কাপড়ের রং হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রতি বিঘা জমিতে আধা মণ পর্যন্ত কুসুম ফুল হতো। ঢাকা জেলার মতো এত ভালো মানের কুসুম ফুল ভারতবর্ষের আর কোথাও উৎপন্ন হতো না।

‘Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।