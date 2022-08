পশ্চিমা প্রচারযন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও ইউরোপের একচোখা মানবতা

সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী ইউক্রেনে অর্থ সহায়তা পাঠাচ্ছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো যতটা সোচ্চার, ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসন কিংবা সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলোতে পশ্চিমা জোটের সামরিক অভিযান নিয়ে কার্যত সেভাবে আওয়াজ তোলেনি। মার্কিন এক সাংবাদিক একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে সরাসরি বলেছেন, ‘Ukraine is not like Iraq or Afghanistan. In fact, Ukraine is a country that is relatively civilised and relatively European too.’ আরেক সাংবাদিক বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘It’s really emotional for me because I see the European people with blue eyes and blonde hair being healed, children being killed with Putin’s missiles and his helicopters and his rockets’। তাই অনেকে ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছেন, পশ্চিমের দেশগুলো আজও হোয়াইট সুপ্রিমেসিকে লালন করে এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এসব দেশের সরকার ও প্রশাসন বর্ণবাদের পৃষ্ঠপোষণ করে। ইউক্রেন বনাম রাশিয়ার যুদ্ধ বিষয়টিকে কেবল মানুষের সামনে প্রকাশ্য করে তুলেছে বলে তাঁরা দাবি করেন।

অনেকে আবার এমনটি বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান চালিয়েছে। রাশিয়ার পরিবর্তে পশ্চিমের কোনো দেশ ইউক্রেনে আক্রমণ করলে হয়তোবা পশ্চিমের বেশির ভাগ গণমাধ্যম সে আক্রমণের পক্ষে প্রচার চালাত। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে প্রতিবেদনের জন্য আল–জাজিরা এবারও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

রাশিয়া যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে গ্যাস কিংবা জ্বালানি তেল সরবারহ বন্ধের ঘোষণা দেয়, তখন পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর দৃষ্টিতে সেটা ব্ল্যাকমেলিং।

অবশ্যই গ্যাস কিংবা জ্বালানি তেলের অভাবে কেউ কষ্ট পাক, সেটা কোনোভাবে কাম্য নয়। আন্তর্জাতিক বিড়াল প্রদর্শনীতে যখন রাশিয়ার বিড়ালের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, কিংবা অলিম্পিক, ফুটবল বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ইভেন্টে যখন রাশিয়া ও বেলারুশের তারকাদের নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন পশ্চিমা দেশগুলোর মিডিয়া সেটাকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সমর্থন জানায়।