গাড়ি নিয়ে যদি একটা রিকশা ধরতে না পারো,

তাহলে আমি কী করব?

তুমি এমন করো কেন?

আশ্চর্য, আমি কী করলাম।

পিছু লাগছ তো তুমি,

Catch me if you can...

নিলয় ড্রাইভারকে বলছে তাড়াতাড়ি ধানমন্ডি যান তাড়াতাড়ি... মনে মনে ভাবছে জিগাতলার দিকে যেতে হবে, নিশাত লালমাটিয়া যাবে না, এই মেয়ের কাজ—উল্টো কাজ করা...

কিছুটা দুশ্চিন্তা লাগছে।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল...

মেঘের গর্জন বাড়ছে।

এর মধ্যে নিশাত একা রিকশায়...

মনে হয়না বাসায় কাউকে বলে বেরিয়েছে।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, একটু দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হুট ফেলে দিয়েছে নিশাত।

মন ভালো হয়ে গেল...