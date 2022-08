কবে দেখব বিশ্বকাপে

বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঠে লাল–সবুজ পতাকা উড়বে আর আমরা গাইব—‘কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো, কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে’।

লেখাটি শেষ হতেই আজ খবর এসেছে আমার ছেলে জনাথান মৃধা (The 16 nations competing in the 2022 Davis Cup by Rakuten Finals have announced their teams for the Group Stage, which takes place across four European cities, Bologna, Valencia, Hamburg and Glasgow, on 13-18 September.

DAVIS CUP FINALS 2022: TEAM ANNOUNCEMENTS

Sweden: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Karl Friberg, Andre Goransson. Captain-Johan Hedsberg.) আবারও সুইডেনের হয়ে খেলবে।

খুব ইচ্ছা ছিল, এখনো আছে—বাংলাদেশের জন্য ছেলে ও মেয়েকে কাজে লাগাব, বিশেষ করে টেনিস ট্রেডিশন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং বিশ্বের টেনিস মাঠে লাল–সবুজের পতাকা উড়বে, কিন্তু সেটাও হলো না। নানা বাধাবিঘ্ন এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে! কি জানি, শেষ পর্যন্ত ফুটবলও কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে! কিন্তু আমি তো শুধু স্বপ্ন দেখি না, আমি স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটাই। আমার ছেলে সেই ছয় বছর বয়সে বলেছিল, সে টেনিস খেলতে চায়। তাকে সেই থেকে সাহায্য করে আসছি শুধু তার ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য। হয়তো অনেকের ধারণা, সুইডিশ সরকার সাহায্য করছে তাকে। না, এখানে সে ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে খেলাধুলোর ব্যাপারে। নিজ নিজ চেষ্টা, মোটিভেশন, ডেডিকেশন এবং কঠিন প্রচেষ্টাই তাঁকে সুইডেনের হয়ে খেলার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশ্বের মধ্যে মাত্র ১৬টি দেশ ফাইনালে, তার মধ্যে রয়েছে সুইডেন, রয়েছে জনাথান মৃধা, ভাবতেই গা শিউরে উঠছে! জনাথান যদি পারে, কেন পারবে না বাংলাদেশ? পারতে আমাদের হবেই, জাগো বাংলাদেশ জাগো, জয় আমাদের হবেই।