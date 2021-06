শরণার্থী দিবসে সিইউডিএসের প্রদর্শনী বিতর্ক

বিতর্কের সার্বিক পরিচালনায় স্পিকার হিসেবে ছিলেন সিইউডিএসের সাবেক সভাপতি কাজী জাওয়াদ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সিইউডিএসের গবেষণা ও উন্নয়নসহায়ক সম্পাদক আনিকা তাহসিন হক।

প্রদর্শনী বিতর্কে সরকার দলের সদস্যরা ছিলেন অর্জন ত্রিপুরা, ইভেন্ট ও লজিস্টিক সেক্রেটারি, সিইউডিএস; আলিফ হায়দার, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদক, সিইউডিএস এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার, ডিবেট সেক্রেটারি (বাংলা), সিইউডিএস।

বিরোধী দলের সদস্যরা ছিলেন মো. হাসিব খান, যুগ্ম সম্পাদক, সিইউডিএস; জান্নাতুল নাইম, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিইউডিএস এবং সাঈদ শাহরিয়ার রহমান, ডিবেট সেক্রেটারি ( ইংলিশ), সিইউডিএস।

বিতর্কের বিষয় ছিল, ‘This house believes that private sector should be sharing the burden to contribute to the humanitarian needs of refugees and others forcible displaced.’

প্রদর্শনী বিতর্কের শেষে বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি জোহানেস ভ্যান ডের ক্লাউ তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উত্থিত উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যার তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি রোহিঙ্গাদের সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কঠোর নিয়মকানুন, মুনাফা সর্বাধিকীকরণ ও ভালো পরিষেবা নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের যদি বেসরকারি খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে তাদের দেশীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ উপার্জন এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সরাসরি অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে পারবে, কেবল অন্য দেশের বোঝা হয়ে থাকবে না।