প্রাণের বইমেলা চলুক আপন গতিতে

ব্যস্ত শহরের যান্ত্রিক জীবনের মধ্য থেকে একটু সময় করে অন্তর্নিহিত কৌতূহলে মন রাঙানোর পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে নানা রঙে রাঙিয়ে হৃদয়ের মেলবন্ধনে প্রাণের মেলা সার্থক ও প্রাণবন্ত করে তোলে

‘বইমেলা’ কোটি বাঙালি হৃদয়ের অনুভূতিতে সাড়া জাগানো একটি নাম। যে নামের আয়োজনে শহর থেকে গ্রামবাংলার ইতিহাস–ঐতিহ্য, শিক্ষা–সংস্কৃতি তথা জীবনগাথার স্মৃতি জীবন্ত হয়ে অন্তরালের ক্যানভাসে দৃশ্যমান হয়। এ যেন মহা মিলনমেলা।

আত্মিক টানে নিজের অজান্তেই ছুটে আসে বইপ্রেমী সত্তা। প্রতিটি স্টল হয়ে ওঠে একেকটি মুখর আঙিনা। যে আঙিনায় পাঠকেরা যেন নিমন্ত্রিত অতিথি। কেউ বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে কল্পলোকে একপলক হারিয়ে যান, কেউ আবার দু-একটি পাতায় দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে নিয়ে যান চিরচেনা কোনো ভালোবাসার রাজ্যে, কেউ ফিরে পান হারানো অতীত, কেউবা খোঁজে সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ। কী নেই এখানে! এ রাজ্যে সব আছে। ইচ্ছা করলেই সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, বিরহ, প্রেম–ভালোবাসা, প্রেরণা–অনুপ্রেরণা—সব কেনা যায়। শুধু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেই এখানে খুব কম দামে, সুলভ মূল্যে একজন জীবন্ত মানুষকে ভার্চ্যুয়ালি কিনে নেওয়া যায়। যে মানুষটি প্রিয় বন্ধু, একান্ত কাছের মানুষ হয়ে সার্বক্ষণিক পাশে থেকে জীবনবোধের চেতনায় একাকার থাকে, জীবনকে পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ করে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে শেখায়। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘একদিন বই পড়তে পড়তে মানুষ জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই বই হয়ে উঠুক প্রাণের বন্ধন, জীবনের আপনজন।’

মার্কাস টুলিয়াস সিসারোর উক্তি থেকে পাওয়া যায়, ‘A room without books is like a body without a soul.’

প্রকৃতপক্ষে বই তখনই মানুষকে আলোর পথে নিয়ে যায়, যখন সে তার অন্তরের মধ্যে একটি জানার জগৎ তৈরি করে আত্মভুবনে নিজেকে উপলব্ধি করার প্রয়াস সৃষ্টি করে। আর তখনই সার্থকতার ছোঁয়ায় কম্পিত হৃদয়ে জাগে প্রাণোচ্ছল সুখানুভূতির শিহরণ। মানুষ হয়ে ওঠে সত্যসন্ধানী। জ্ঞানপিপাসার তৃষ্ণা মেটাতে মানুষ তার অন্তরালের মানুষকে খুঁজতে থাকে। ছুটে আসে হাজার মানুষের ভিড়ে স্বপ্নের মানুষটির সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়।