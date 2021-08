ভ্যাক্সিন ন্যাশনালিজম ও এর থেকে মুক্তির উপায়

পশ্চিমের ধনী দেশগুলোর প্রয়োজনের অধিক টিকার মজুতের ফলে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে টিকার চরম সংকট। ডিউক ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল হেলথ ইনোভেশনের সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে, উচ্চ আয়ের দেশগুলো ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন টিকার মজুত করেছে, সে তুলনায় নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মজুত হয়েছে মাত্র ৬৭০ মিলিয়ন। গ্রেট ব্রিটেন ফেব্রুয়ারির শুরু পর্যন্ত যে টিকা সংরক্ষণ করছে, সেটা তার জনসংখ্যার ছয় গুণ। একইভাবে কানাডার সংরক্ষিত টিকার পরিমাণ ৩৬২ মিলিয়ন, যা তার জনসংখ্যার ৯ গুণ (www.globalcitizen.org)। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রাউটলেজের গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, ইউনাইটেড কিংডম, ইউনাইটেড স্টেটস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র ১৪ শতাংশ, এসব দেশ টিকা উৎপাদন ও ‘অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্টস’–এর আওতায় তাদের জনসংখ্যার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি টিকা মজুত করেছে। অন্যদিকে আফ্রিকার দেশগুলো অর্থের অভাবে টিকার কার্যক্রম শুরুই করতে পারেনি (ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ–২০২১)। পৃথিবীব্যাপী মহামারি চলাকালে পশ্চিমাদের এ নগ্ননীতির ফলে সমগ্র তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে টিকার সংকট। পশ্চিমা দেশের মতো চীন ও রাশিয়াও পাল্লা দিয়ে এই কাতারে নাম লিখিয়েছে। ভ্যাকসিন ন্যাশনালিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটিল ভূরাজনীতি। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে টিকার এমন সংকট দেখা দিয়েছে যে অগ্রিম টাকা দিয়েও টিকা পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মাইকেল রিয়ান পশ্চিমা দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘we all need to ask ourselves, “would I have the vaccine if I thought it meant a health worker in the south wouldn’t get vaccine today?” We all need to examine our own consciousness, then tell our leaders what we them to do.’ অর্থাৎ, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে যেখানে একজন স্বাস্থ্যকর্মী টিকা পাচ্ছেন না, সেখানে একটি দেশ তার ৯–৬ গুণ কিংবা ৯ গুণ টিকা সংরক্ষণ করছে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো টিকা ক্রয় করতে প্রধানত দুটি সমস্যায় পড়ছে। একটি আর্থিক, অন্যটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় সবই পশ্চিম দুনিয়ার। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সবই পশ্চিম দুনিয়ার হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোই বাধ্য হচ্ছে নিজ দেশে টিকার চালানের অগ্রিম চুক্তিতে। কলোনিয়াল ঐতিহ্য এই ব্যবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ঔপনিবেশীকরণের পর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, আইএফআইসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থই রক্ষা করে চলছে। এ ব্যবস্থাকে বলে নয়া উপনিবেশবাদ। ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট কাওয়ামে নক্রুমা বলেছেন, আফ্রিকাকে এক হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, অন্য হাত থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটাকে কোনো স্বাধীনতা বলে না, বরং এটি হলো উপনিবেশের নতুন পর্যায়। কারণ, স্বাধীনতার পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে পুঁজি, বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। যতটুকু গড়ে উঠেছে, তা অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে দাঁড়াতে পারছে না।