তাদের পরিবেশনায় ছিল নাচ, গান, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি ভিন্নধর্মী র‍্যাম্প শো। শেষে প্রেমা অনন্যার উপস্থাপনায় ম্যাজিক শো শিশুদের মধ্যে এক অন্য রকম আনন্দের আবহ তৈরি করে। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহায়তায় ছিলেন 100 club (We All Together), জাগতিক প্রকাশন, আস্ক ক্রিয়েশন, রমো গ্রুপ এবং টইটম্বুর। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার টইটম্বুর ও তদন্ত চিত্র।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক, প্রতিবেশী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্পী মাইদুল রুবেল বলেন, একটি ক্ষুদ্র পরিসরে এত বিশাল আনন্দের সঞ্চার করা যায়, সেটা আজ বিদ্যাসভা প্রমাণ করল।