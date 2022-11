চরিত্রায়নের জাদুকর তিনি

‘এই সব দিনরাত্রি’ এবং ‘আজ রবিবার’ নাটকে তিনি যৌথ পরিবারের বন্ধনকে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। ‘নিমফুল’ নাটকে ডাকাতের চোখ তোলা হবে বলে চরম কর্মযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল এবং দর্শকদের মধ্যে চরম আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে তাঁকে পুলিশের মুখোমুখি করে স্বস্তির জায়গা তৈরি করলেন। চরম ক্ষ্যাপাটে চরিত্রকেও তাঁর নাটকে অতি মানবিক রূপে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। কোথাও কেউ নেই নাটকে এমনটি দেখা গেল। তিনি নির্জলা সত্যের আড়ম্বরহীন উপস্থাপন করতে পারতেন। নেতিবাচক চরিত্রেও যে ইতিবাচক কিছু দিক থাকে, তা তিনি দেখিয়েছেন কোথাও কেউ নেই নাটকে।

মন্দতেও ভালো কিছু থাকে এটি আমরা শেকস্‌পিয়ারের নাটকেও দেখি। তার বিখ্যাত একটি লাইন ‘Sweets are the uses of adversity. এখানে নাট্যকার মন্দের মধ্যে ভালো গুণ আবিষ্কার করেছেন। মিসির আলী, হিমু, শুভ্র চরিত্রগুলোকে সাদা চোখে হয়তো মূল্যহীন মনে হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে যা করা সহজ নয়, তারা তাই করে দেখিয়েছে। এ জন্যই এ চরিত্রগুলো সর্বকালের প্রতিরূপ। জীবন ঘনিষ্ট বিষয়ের অপূর্ব দৃশ্যায়ন বা চিত্রায়ন করতে পারতেন। তার বেশ কিছু গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার লেখনিতে চরিত্রের রূপায়ন পাঠকের বিষণ্ন মনকে ম্যাজিকের মতো প্রশান্তি এনে দিয়েছে।