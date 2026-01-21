নাগরিক সংবাদ

শীতার্ত মানুষের পাশে জেরিন স্মৃতি কেয়ারের মানবিক উদ্যোগ

প্রতিনিধি
বরগুনা
শীতবস্ত্র বিতরণ করছে ‘জেরিন স্মৃতি কেয়ার’ছবি: সংগৃহীত

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২০২৪ সালের ৬ জুন জেরিন নামের এক মানবিক প্রাণের অকালে মৃত্যুর স্মৃতিকে ধারণ করে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক সংগঠন ‘জেরিন স্মৃতি কেয়ার’। সংগঠনটি সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

তীব্র শীতের কারণে বরগুনা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষ, বৃদ্ধ, শিশু ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি ২০২৬) জেরিন স্মৃতি কেয়ারের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেরিন স্মৃতি কেয়ারের উপদেষ্টা সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা দলের সভাপতি শারমিন সুলতানা আসমা, আমাদের জন্য আমরা সংগঠনের সদস্যসচিব আল আমিন, জেরিন স্মৃতি কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রাকিবুল ইসলাম রাজনসহ স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি।

আল আমিন বলেন, জেরিন স্মৃতি কেয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। আমাদের জন্য আমরা সংগঠন সব সময় এ ধরনের মানবিক উদ্যোগের পাশে থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

জেরিন স্মৃতি কেয়ারের উপদেষ্টা শারমিন সুলতানা আসমা বলেন, ‘জেরিন আমার ছোট বোন। তার স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। জেরিন স্মৃতি কেয়ার ভবিষ্যতেও অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার সেবায় কাজ করে যাবে।’

জেরিন স্মৃতি কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রাকিবুল ইসলাম রাজন বলেন, ‘জেরিনের মৃত্যুর পর সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় থেকেই আমি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করি। যেকোনো দুর্যোগ, মহামারি কিংবা মানবিক সংকটে জেরিন স্মৃতি কেয়ার মানুষের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।’

নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]

অনুষ্ঠান শেষে কম্বল পাওয়া শীতার্ত মানুষেরা সংগঠনের এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও শীতবস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংগঠনটি ডেঙ্গু মহামারির সময় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মশক নিধন বিষয়ে প্রচারণা এবং দরিদ্র ও রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন সংগঠনটির স্বেচ্ছাসেবীরা।

নাগরিক সংবাদ থেকে আরও পড়ুন