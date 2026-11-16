ফোনকলের খরচে স্বাস্থ্যসেবা পেত সাধারণ মানুষ, কেন তা বন্ধ হবে
রাত পৌনে একটা। অফিস থেকে ফিরে দেখি, এক বছরের মেয়ের জ্বর আরও বেড়েছে। দুই ঘণ্টা আগে প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ানো হয়েছে, এখন সাপোজিটরি দেওয়া যাবে কি না, বুঝতে পারছিলাম না। এত রাতে চিকিৎসক বন্ধুদের ফোন করা ঠিক হবে কি না দ্বিধায় ছিলাম।
তখন ফোন করলাম স্বাস্থ্য বাতায়নের ১৬২৬৩ নম্বরে। সরাসরি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে স্বস্তি পেলাম। ২০১৭ সালের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রথম আলোতে লিখেছিলাম ‘ধন্যবাদ ১৬২৬৩!’। সেই লেখায় আরেকজনের গল্পও ছিল। ভাত খাওয়ার সময় গলায় মাছের কাঁটা আটকে গিয়েছিল। হাসপাতালে ছোটার আগে ফোন করে চিকিৎসকের পরামর্শে লেবুর রসে গলা ভিজিয়ে শুকনো ভাত খেয়ে তিনি রেহাই পান।
এরপর বিভিন্ন সময়ে এই নম্বরে ফোন করে সেবা পেয়েছি। পরিচিতজনকেও স্বাস্থ্য বাতায়নের নম্বর দিয়ে সেবা নিতে বলতাম।
এখন সেই নম্বরে ফোন করলে সাড়া মেলে না। প্রথম আলোর প্রতিবেদন বলছে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেবাটি বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবার ১৬২৬৩-তে ফোন করে সাড়া পাওয়া যায়নি। জাতীয় তথ্যসেবা ৩৩৩-এ ফোন করলেও জানানো হয়েছে, সেবাটি বন্ধ আছে।
বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্বাস্থ্য বাতায়ন চালু হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ২০১৬ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন হয়। সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটির তথ্য অনুযায়ী এই সময়ে প্রায় তিন কোটি কলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। করোনার প্রথম বছরে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরে, কল এসেছিল ১ কোটি ২৬ লাখ। ২০২৫ সালে এসেছে ২৩ লাখ ৪৬ হাজারের বেশি কল। এ বছরের ২ মে থেকে ৩১ অক্টোবর কল এসেছে ১১ লাখ ২৩ হাজারের বেশি, গড়ে দিনে প্রায় ছয় হাজার। সাধারণ মানুষ যে এই নম্বরটির ওপর কতটা ভরসা রেখেছিল, তা এই কলসংখ্যাগুলোই বলে দেয়।
স্বাস্থ্য বাতায়নের এই সেবায় শুধু জ্বর-সর্দির পরামর্শ মিলত না। পাওয়া যেত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ, পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্যের পরামর্শ ও রেফারেন্স। অ্যাম্বুলেন্স, রক্ত ও দুর্ঘটনায় জরুরি সেবার তথ্যও পাওয়া যেত। প্রয়োজনে এসএমএসে ই-প্রেসক্রিপশন আসত, ভিডিও কলেও চিকিৎসা হতো। সবচেয়ে বড় কথা, ফোন করতে স্বাভাবিক কলচার্জের বাইরে কোনো খরচ ছিল না। ২০১৬ সালে উদ্বোধনের সময়ই বলা হয়েছিল, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। মুঠোফোনে কথা বলার খরচে চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য কম কথা নয়।
তাহলে বন্ধ হলো কেন? স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সিনেসিস আইটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১০ নভেম্বর। প্রতিষ্ঠানটি মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল, অধিদপ্তর বাড়ায়নি। এর পেছনে আছে দীর্ঘ অর্থসংকট। সিনেসিস আইটি বলছে, ২৮ মাসের পরিচালন ব্যয় বাবদ পাওনা বাকি ১৬ কোটি টাকা। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বলেছেন, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে বিল বাকি, বিষয়টি দেখতে কমিটি হয়েছে এবং সেবা খুব শিগগির আবার চালু হবে।
আমি চাই দ্রুত এই সেবা চালু হোক। কারণ, এই সেবা বন্ধের ফলে স্বাস্থ্যসেবায় একটা ভরসার জায়গা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ। আমি স্বাস্থ্য বাতায়নে সেবা পেতে সর্বশেষ ফোন করেছিলাম মাস ছয়েক আগে। পরপর দুবার ফোন দিয়েও কোনো সাড়া পাইনি। লাইন ব্যস্ত বলেনি, কিন্তু ফোন ধরা হয়নি। সেটা ওই আর্থিক সংকটের কারণে সেবা প্রদানে ব্যাঘাতের কারণে কি না জানি না।
এই সেবা যে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে, বিষয়টি এমন নয়। এই সেবা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান যে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছে না—সেটা আগেই জানা গেছে। গত জানুয়ারিতে সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদনও হয়েছে। তারপরও এই সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বজায় রাখতে কেন এমন উদাসীনতা।
শেষে ‘সেবা খুব শিগগির আবার চালু হবে’, স্বাস্থ্যসচিবের এই কথায় আস্থা রেখে বলব, ১৬২৬৩ আরও ভালোভাবে, আরও গুছিয়ে ফিরে আসুক। সেবাটি ফিরলে ২০১৭ সালের আমার লেখায় দুটি চাওয়ার কথা আবার মনে করিয়ে দিই। স্বাস্থ্য বাতায়নের ফোনে লাইন পেতে অপেক্ষা কমাতে ফোনের সংখ্যা বাড়াতে হবে, আর চিকিৎসকেরা যেন আরও মনোযোগ দিয়ে শুনে আন্তরিকভাবে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেন।
স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের ভরসা হয়ে ফিরুক ১৬২৬৩।