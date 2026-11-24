এইচএসসি পুনর্নিরীক্ষণ: স্বপ্ন দেখছে ৭,১৬৮ শিক্ষার্থী
এইচএসসির পুনর্নিরীক্ষণে ৭ হাজার ১৬৮ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এবারের এইচএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশের পর প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছিলেন ২ লাখ ৯১ হাজার ২১১ জন শিক্ষার্থী। ২৩ নভেম্বর প্রকাশিত পুনর্নিরীক্ষণের ফলে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছেন ৫ হাজার ৫৪৮ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬২০ জন।
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৯১ হাজার ২১১ শিক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিলেন। ২৩ নভেম্বর ১১টি শিক্ষা বোর্ডের পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে ৫ হাজার ৫৪৮ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছেন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬২০ জন শিক্ষার্থী। এ ছাড়া ২৩ হাজার ১৪৫টি উত্তরপত্রের নম্বর পরিবর্তন হয়েছে।
পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হওয়ায় তাঁদের সামনে উচ্চশিক্ষার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হওয়া এবং নতুন করে জিপিএ-৫ অর্জন করা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির স্বপ্ন নতুন করে দেখার সুযোগ পেয়েছে। সব মিলিয়ে ৭ হাজার ১৬৮ জন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।
পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এ বোর্ডে ১৭ হাজার ৪৪০ শিক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২ হাজার ২২৪ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছেন, যা আবেদনকারীদের ১২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩৮ জন শিক্ষার্থী। অন্যদিকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে সবচেয়ে কম ২১ জন বা ০.১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছেন। এ বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন আরও ২১ জন শিক্ষার্থী।
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জিপিএ-৫ প্রাপ্তির পরিসংখ্যানেও বোর্ডভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষার্থী অনুপাতে সবচেয়ে বেশি নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে ২৭৪ জন শিক্ষার্থী নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন, যা আবেদনকারীদের ১.৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে সংখ্যার হিসাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ বোর্ডে ৪৬৫ জন শিক্ষার্থী নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন, যা ১১টি বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পাওয়া মোট শিক্ষার্থীর ২৮.৭০ শতাংশ। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন সবচেয়ে কম ২১ শিক্ষার্থী, যা মোট নতুন জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ১.৩০ শতাংশ।
উত্তরপত্রের নম্বর পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বোর্ডভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৬টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আওতায় আসে। এর মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ২৬ হাজার ৮০৬টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ করা হয়। এসব উত্তরপত্রের মধ্যে ২ হাজার ৩০৭টির নম্বর পরিবর্তন হয়েছে, যা ওই বোর্ডের পুনর্নিরীক্ষিত উত্তরপত্রের ৮.৬১ শতাংশ। অন্যদিকে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৭১টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে ৭৭৫টির নম্বর পরিবর্তন হয়েছে, যা প্রায় ০.৭১ শতাংশ।
একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল তাঁর উচ্চশিক্ষা, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন এবং প্রাপ্ত নম্বর নির্ভুলভাবে ফলাফলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফল সংশোধনের সুযোগ থাকা একটি ইতিবাচক ব্যবস্থা। তবে পরীক্ষার মূল ফল প্রকাশের সময়ই যেন এ ধরনের ভুলের সম্ভাবনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।
সর্বোপরি, পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য ফল ফিরে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়া একটি ইতিবাচক দিক। এই সুযোগ অনেক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলেছে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য মূল্যায়ন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা বোর্ডের প্রতি আস্থা সুদৃঢ় করতে স্বচ্ছ, নির্ভুল ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাই এখন সময়ের দাবি।