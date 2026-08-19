নাগরিক সংবাদ

বিয়ন্ড বাফেটে শুরু ‘অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্ট’, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

বিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর অন্যতম বুফে রেস্তোরাঁ বিয়ন্ড বাফেটে শুরু হয়েছে ‘অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্ট’। আরবীয় খাবারের রাজকীয় স্বাদ ও ঐতিহ্যবাহী নানান পদ নিয়ে আয়োজিত এই ফুড ফেস্টিভ্যালে পরিবার, বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে বিশেষ খাবারের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ থাকছে।

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গত রোববার শুরু হওয়া এ আয়োজন চলবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৪৫ দিনের এই আয়োজনে অতিথিরা আরবীয় খাবারের পাশাপাশি বিয়ন্ড বাফেটের নিয়মিত বুফের বিভিন্ন পদ উপভোগ করতে পারবেন।

গুলশান ও মিরপুর—বিয়ন্ড বাফেটের উভয় শাখাতেই এ ফুড ফেস্টের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, গুলশান শাখায় লাঞ্চে থাকছে ১০০টির বেশি এবং ডিনারে ১২০টির বেশি আইটেম। অন্যদিকে মিরপুর শাখায় লাঞ্চে ৯০টির বেশি এবং ডিনারে ১০০টির বেশি আইটেম থাকছে। গুলশানে লাঞ্চ ১ হাজার ৪৫০, ডিনার ১ হাজার ৭৫০ টাকা। নির্দিষ্ট ব্যাংক কার্ডে ‘একটি কিনলে একটি ফ্রি’র সুযোগ থাকছে।

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