সত্যেন বোসের বাগানবিলাস

১৯২১ সালের কথা। সত্যেন বোস তখন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রভাষক। পদার্থবিজ্ঞান আর ফলিত গণিত, এই দুই বিভাগে শিক্ষকতার চার বছর হয়ে গেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হার্টগ তখন নতুন সব বিভাগের জন্য শিক্ষক খুঁজছেন। কলকাতায় একদিন ডেকে পাঠালেন তরুণ সত্যেন বোসকে। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে লেখা পত্রে নবগঠিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রিডার পদে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পেলেন বোস, বেতন ৪০০ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে বোস তখন তেমন কিছু জানেন না।

শুধু জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠছে মূল শহরের বাইরে, ঢাকার শহরতলিতে, বিশাল জায়গাজুড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন শহরটা চারদিক থেকে চেপে ধরেছে, সে রকম কিছু ওখানে নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের ১৯১৭-১৯-এর রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশালতা বিষয়ে লিখেছে:

‘The Government of India desired that Dacca should be a model university of a type new to the Presidency and to India. We hope that it will serve-as such. Certainly in no other place in Bengal outside the metropolis are there greater opportunities for establishing a university which may serve as an example; and in some ways Dacca has even greater opportunities than those of Calcutta itself. The group of noble buildings, libraries and laboratories, the green playing fields with great spaces around them, uncramped by the crowded areas of a metropolis, will give to the young students of Bengal enviable opportunities to know the happy yet strenuous life enjoyed by so many university students in the 'island-universities' of the West. Dacca will be a small university compared to Calcutta, but it is to be remembered that many of the greatest of university teachers, have lived and worked in universities beside which Dacca will be large; and in many ways the opportunities of Dacca will be unique.”