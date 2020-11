‘রেডিও সংখ্যাটি আর দেওয়া হলো না’

রেডিও সংখ্যায় যেভাবে শুরু করেছিলেন তাঁর এক জীবনের কথা, ‘আমার বাল্যকাল আর দশজন মধ্যবিত্ত বাঙালির ছোটবেলা থেকে ভিন্নতর ছিল না। একজন মধ্যবিত্তের সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠেছি আমি নানা রকম মূল্যবোধ নিয়ে। আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। ছোটবেলায় রোমাঞ্চকর সময় কেটেছে। দুই-এক বছর পরপরই পরিবারের সঙ্গে যেতে হতো অন্য এক নতুন শহরে। এটা ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো। তবে ফেনী শহর ছিল আমার জীবনের প্রথম স্মৃতি।’

নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের সেই লেখায় লেখেন, ‘১৯৬০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করি আমি। নটর ডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি ১৯৬২ সালে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনা শুরু। এ সময় ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম।

রাজনৈতিক দল ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। অনার্স শেষে ১৯৬৭ সালে করাচি যাই চাকরিসূত্রে। ২ বছর পর ১৯৬৯ সালে ঢাকায় ফিরে আসা। তখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তুমুল গণ-আন্দোলন চলছে। তারপর এল সত্তরের নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে শুরু হলো টালবাহানা। ’৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। তার ফল ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী বর্বর গণহত্যা চালায় বাংলাদেশে। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।… ১৯৭১ সালের মে মাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যুক্ত হলাম। কলকাতায় আমির আলী অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন কাঁধে হাত রাখল। ঘুরে দেখলাম আলমগীর ভাই। মানে আলমগীর কবির। তিনি একাধারে সাংবাদিক, গবেষক, চলচ্চিত্রনির্মাতা, বুদ্ধিজীবী। আমাদের এক ধরনের অভিভাবকের মতো। একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার, কী করছো?” বললাম, ট্রেনিং নিচ্ছি। বললেন, “ট্রেনিং নিয়ে কী করবে?” বললাম, যদি সুযোগ পাই, যুদ্ধ করব। তিনি বললেন, “তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।” বলেই পাশের মিষ্টি-কাম চায়ের দোকানটাতে ঢুকে পড়েন আলমগীর কবির। তারপর বললেন, “মুজিবনগর সরকার একটা দায়িত্ব দিয়েছে। দায়িত্বটা হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করার। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি বিভাগ চালু করেছি। এই সার্ভিসটা আমি দেখি। আমার একার পক্ষে সবকিছু সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমার সাহায্য চাই। ইংরেজি ভাষার ওপর তো তোমার দখল ভালোই। তুমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দাও না কেন? আমরা দুজনে একসঙ্গে হলে We can take them no” কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যাব?, বললাম আমি। কবির ভাই বললেন, “আহা, সবাইকে কি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে হবে? এও তো যুদ্ধ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ। শব্দসৈনিক!...আমার দায়িত্ব হবে সংবাদ ভাষ্য তৈরি করে পাঠ করা। এই সময় আমি একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতাম। নামটি ছিল, আবু মুহম্মদ আলী।…’