একাত্তরে আজ ছিল মলিন ঈদ

অন্যদিকে, ঈদ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বাণী ছিল, ‘দেশের জনগণের দুর্দমনীয় সাহস ও সেনাবাহিনীর জিহাদি শক্তি আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কবচ।’ পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত সৈনিকদের জাতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের দেশে ফেরার আহ্বান জানানো হয়। তাদের সব ধরনের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়। গভর্নর মালিক বলেন, ‘ঈদের শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা জাতীয় সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। দেশরক্ষায় যুদ্ধরত যেসব সৈনিক তাঁদের পরিবার–পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছেন না, তাঁদের এই ত্যাগ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।’ পল্টন ময়দানে এদিন ঈদের নামাজ পড়েন মালিক। সেখানে তিনি বলেন, ‘এ দেশের একশ্রেণির নেতারা জনগণকে বিপথে পরিচালনা করছে। জনগণের অধিকার আদায়ের নামে তারা জয় বাংলা ধ্বনি তুলছে, যা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা বিপন্ন করে তুলছে।’

সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম শুরু করে। তাদের একজন ৩১ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার মেজর মুমতাজ হোসেইন শাহ পাকিস্তান ডিফেন্স জার্নালে সিলেটের যুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিকথা লিখেছেন। সেখানে অবশ্য ২১ নভেম্বরকে ঈদের দিন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘It was 21 st November, the Eid-ul-Fitr was being celebrated throughout the Muslim world with religious fervour. We had barely finished our Eid prayers, when my forward positions reported Indians concentration, requesting for artillery fire. The artillery duel commenced and continued till afternoon.’ (পাকিস্তান ডিফেন্স জার্নাল, ভারতীয় ও মার্কিন নথিপত্র)।