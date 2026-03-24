পাঠক

যুদ্ধের ছায়ায় বন্দী শহর

লেখা:
অনজন কুমার রায়
গাজা নগরী, ফিলিস্তিনফাইল ছবি

War does not determine who is right, only who is left—বার্ট্রান্ড রাসেলের বিখ্যাত উক্তিটি যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের নির্মম বাস্তবতার যে উপলব্ধি, তা যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরের নীরব আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। যুদ্ধ কখনো সত্যিকারের বিজয় নির্ধারণ করে না, বরং নির্ধারণ করে কে বেঁচে থাকে আর কে হারিয়ে যায়। যুদ্ধের ছায়ায় হারিয়ে যায় একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। বন্দী হয়ে পড়ে শহর আর মানুষের মন জুড়ে জন্ম নেয় এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা, যেখানে শুধুই শান্তির জন্য অপেক্ষা। এই সত্যটি আমরা ইতিহাসের প্রতিটি সংঘাতে বারবার দেখেছি। ভূখণ্ডের মানচিত্র বদলেছে, সামরিক শক্তির পাল্লা বেড়েছে, কিন্তু মানুষের চোখের জল ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প একই রয়ে গেছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, যুদ্ধের গল্প মূলত মানুষের গল্প, ভাঙা ঘরের গল্প। ১৯৩৯ সালে যখন শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ইউরোপের বহু শহর রাতারাতি এক অদৃশ্য কারাগারে পরিণত হয়েছিল। লন্ডনের আকাশে জার্মানির বোমারু বিমানের গর্জন, পোল্যান্ডের রাস্তায় উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল আর হিরোশিমার আকাশে বিস্ফোরিত পারমাণবিক আগুন—সবই যেন এক বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের প্রতীক। বিশেষ করে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলা মানবসভ্যতাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, প্রযুক্তির অগ্রগতি যদি মানবিক বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয় তবে তা সভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। যুদ্ধ কেবল সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরকে বন্দী করে ফেলে। যুদ্ধের ছায়ায় স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে। রাস্তা হয়ে যায় ট্যাংকের পথ, হাসপাতাল হয়ে ওঠে আহত মানুষের কান্নার জায়গা, স্কুলের শ্রেণিকক্ষ পরিণত হয় আশ্রয়কেন্দ্রে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ—সব ক্ষেত্রেই একই দৃশ্য। ভিয়েতনাম যুদ্ধ দেখিয়েছিল কীভাবে একটি দীর্ঘ সংঘাত পুরো একটি সমাজকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। সেই যুদ্ধে শুধু সৈন্য নয়, হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, অসংখ্য গ্রাম ধ্বংস হয়েছিল এবং একটি প্রজন্মের মনোজগতে তৈরি হয়েছিল গভীর ক্ষত।

যুদ্ধের আরেকটি ভয়াবহ দিক হলো বন্দী শহরের বাস্তবতা। যখন একটি শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তখন সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন হয়ে ওঠে এক অদৃশ্য কারাগার। খাবারের সংকট, বিদ্যুতের ঘাটতি, চিকিৎসার অভাব সব মিলিয়ে শহরটি ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে ভুলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ অবরোধে প্রায় ৯০০ দিন ধরে চলেছিল, যেখানে লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধা ও ঠান্ডায় মারা গিয়েছিল। সেই শহরের মানুষ প্রতিদিন অপেক্ষা করত, কবে যুদ্ধ শেষ হয়ে মানুষ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। একইভাবে ১৯৯০-এর দশকে সারাজেভো অবরোধে ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের উদাহরণ, যেখানে একটি শহর বছরের পর বছর অবরুদ্ধ ছিল।

যুদ্ধ মানুষের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশাকে শেষ করে দেয়। ইতিহাসে অনেক লেখক যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের অন্তরের ক্ষয়কে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখিয়েছেন। রুশ সাহিত্যিক লিও তলস্তয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘War and Peace’-এ লিখেছিলেন The strongest of all warriors are these two—Time and Patience। এই কথার গভীরে লুকিয়ে আছে একটি বড় সত্য। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মানুষের ধৈর্যই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুদ্ধ শুরু হলে সেই ধৈর্যকে বহন করে সাধারণ মানুষ, যারা অস্ত্র ধরে না কিন্তু যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আজকের বিশ্বে যখন মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, বিশেষ করে ইরান ও ইসরায়েলের সংঘাত, তখন সেই সংঘাতের অদৃশ্য কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অসংখ্য বন্দী শহর। যেখানে মানুষের জীবন প্রতিদিন নতুন করে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই শহরগুলোকে মানচিত্রে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু মানুষের ভাঙা মনকে কোনো মানচিত্রে ধারণ করা যায় না। আমি সেই বন্দী শহরের গল্প বলি যেখানে প্রতিটি দেয়াল কেবল কংক্রিট নয়। সেখানে জমে আছে মানুষের আস্থা, ভেঙে যাওয়া আশা আর নিঃশব্দ আর্তনাদ। শহরটি হয়তো তেহরানের উপকণ্ঠে, হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের কোনো শহরে কিংবা এমন কোনো সীমান্তবর্তী নগরীতে, যেখানে আকাশের দিকে তাকালে যুদ্ধবিমানের ছায়া দেখা যায়।

পবিত্র রমজান মাসের শেষ জুমায় তেহরানে আল-কুদস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে অংশ নিয়েছেন লাখ লাখ ইরানি। দেশটির সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চলার মধ্যেই এ কর্মসূচি পালিত হলো। ১৩ মার্চ ২০২৬
ছবি: রয়টার্স

গবেষণায় দেখা গেছে, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নিহত ব্যক্তিদের প্রায় ৮০ শতাংশই বেসামরিক মানুষ। এই পরিসংখ্যানে লুকিয়ে আছে অসংখ্য শিশুর গল্প। তারা স্কুলে যেতে পারে না, খেলতে পারে না, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। এগুলো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতায় নেই, কোনো কূটনৈতিক বৈঠকের কাগজেও নেই। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানচিত্রে যত দেশ আছে, তাদের প্রত্যেকের নীতিনির্ধারকেরা নিরাপত্তা, কৌশল, প্রতিরক্ষা—এই শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

ইরান-ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতকে অনেক বিশ্লেষক একটি মাল্টিভেক্টর যুদ্ধ হিসেবে দেখেন। যেখানে কেবল দুই রাষ্ট্র নয় বরং আঞ্চলিক শক্তি, আন্তর্জাতিক জোট, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা একসঙ্গে জড়িত। এই সংঘাতের পেছনে রয়েছে পারমাণবিক কর্মসূচি, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে উত্তেজনা। এই জটিল বিশ্লেষণের ভেতরে সাধারণ মানুষের গল্পগুলো হারিয়ে যায়। সৈন্যদের মনোবল, সামরিক কৌশল, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—এসব নিয়ে প্রতিদিন খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইরানের স্কুলে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় নিহত শিশুদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ও আহত শিশুদের নিঃশব্দ আর্তনাদ সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না। অথচ যুদ্ধে প্রকৃত মূল্য সেই মানুষগুলোর জীবনেই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি শিশু যখন স্কুলে যেতে পারে না, একজন মানুষ যখন প্রিয়জনকে হারায়, একজন রোগী যখন হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁদে, তখন বোঝা যায় যুদ্ধ আসলে কাকে আঘাত করে।

যুদ্ধের পটভূমিতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার মিশ্রণ যেন বিষাক্ত কুসুম। একদিকে আছে দেশের নিরাপত্তা, অস্তিত্বের প্রশ্ন, অন্যদিকে সেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ঘটে যাওয়া মানবিক অপচয়। যেখানে প্রতিটি বেসামরিক প্রাণ যেন প্রশ্নবোধক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। ইরান-ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতে অবরুদ্ধ শহরগুলো যখন ধ্বংসের মুখোমুখি, তখন প্রতিটি শহরে যেন ধ্বনিত হতে থাকে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের আর্তনাদ, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা স্বপ্ন আর আহতদের দীর্ঘশ্বাস। ভাঙা দেয়াল, ধুলোমাখা রাস্তা আর অন্ধকারে ডুবে থাকা জানালাগুলো যেন সাক্ষী হয়ে থাকে মানুষের অদম্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। যেখানে প্রতি নিশ্বাসে থাকে বেদনা, তবু আশার আলো নিভে যেতে চায় না। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি স্মৃতি, প্রতিটি অদেখা অশ্রু আমাদের মনে করিয়ে দেয় যুদ্ধের প্রকৃত পরাজিত মানুষ। আর যদি কখনো পৃথিবী এই সত্যটিকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারে, তবে হয়তো একদিন যুদ্ধ মানুষের অন্তর থেকেই হারিয়ে যাবে। তাই বলি, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এখনো মানবতার আলো রয়ে গেছে।

লেখক: অনজন কুমার রায়, ব্যাংক কর্মকর্তা

