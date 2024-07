মিউজিক্যাল লাভ

৩.

এমনি করে রাহার জন্মদিন চলে আসে, নিহাদ সিদ্ধান্ত নেয় এবার রাহাকে তার মনের কথা জানাবে। বার্থডে গিফট নিয়ে নিহাদ বার্থডে পার্টিতে যায়। নীল শাড়ি পরে মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে রাহা নিহাদের কাছে আসে।

-এত লেট করলে কেন?

-কই লেট করলাম?

-তুমি পাঁচ মিনিট লেট।

-রাস্তায় জ্যাম ছিল, হ্যাপি বার্থডে রাহা।

নিহাদ নীল মলাটে মোড়ানো একটা ডায়েরি রাহার হাতে দেয়।

-তুমি তো লেখালেখি পছন্দ কর, মনের ভাবনা জগতের কথাগুলো এটাই লিখবে

-থ্যাংক ইউ। আজ আমার বার্থডে তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

-রাহা

-হুম বল

-না মানে একটা কথা..

-কি কথা বল...

-আসলে আমি...

(এই রাহা কেক কাটবি না? সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে। নীলিমা ডাক দেয়)

-আসছি এক মিনিট, কী বলবা বলো।

-Many Many Happy Returns Of the Day.

-Thanks A lot… এখন চলো কেক কাটি।

এভাবেই প্রতিবার নিহাদ শত চেষ্টার পরও রাহাকে তার মনের কথা বলতে পারে না। বার্থডে পার্টিতে সবাই মিলে নিহাদকে ধরে গান গাওয়ার জন্য। নিহাদ গিটার নিয়ে রেডি হয় গান করার জন্য।

-বন্ধুরা এই গানটি আমার একজন বিশেষ মানুষকে নিয়ে লেখা

[একবার তাকাও প্রিয়তমা আমার দুই চোখে

দেখ বড় ভালবাসি তোমাকে।

যখন তোমার দুই চোখে দেখি দুষ্টু হাসি,

বলতে ইচ্ছে করে কতটা ভালবাসি।

আমার ভালবাসার ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দেব হৃদয় তোমার।

তুমি ভালবেসে হবে কি রাজকন্যা আমার?]