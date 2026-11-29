বই থেকে এজলাসে: গবির আইনের শিক্ষার্থীদের ফরিদপুর অভিযান
বইয়ের পাতায় আইন এক জিনিস, আর এজলাসে তার জীবন্ত প্রয়োগ সম্পূর্ণ আরেক জগৎ। সেই জগৎটাকে নিজের চোখে দেখতেই গত বুধবার (২৫ নভেম্বর ২০২৬) সাভার থেকে ফরিদপুরে ছুটে গিয়েছিলেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের (গবি) আইন বিভাগের ২৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। গন্তব্য দেশের অন্যতম প্রাচীন শহর ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
বিচারকদের মুখোমুখি—
দিনের শুরুটা হয় সৌজন্য সাক্ষাৎ দিয়ে। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জিয়া হায়দার, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আবু হাসান খায়রুল্লাহ এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন আদালতের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র। যাঁদের রায়ে বিচারব্যবস্থা চলে, তাঁদের মুখে সরাসরি সেই গল্প শোনা ছিল ভবিষ্যৎ আইনজীবীদের জন্য এক বিরল সুযোগ।
কক্ষ থেকে কক্ষে, আইনের চলমান রূপ—
এরপর শুরু হয় আদালতের কক্ষে কক্ষে ঘুরে দেখা। ফৌজদারি মামলার নানা দিক, মামলা দাখিলের প্রক্রিয়া, নথি সংরক্ষণ আর বিচার পরিচালনার ধাপগুলো তাঁরা দেখলেন সরেজমিন। পাঠ্যবইয়ের নিরস অধ্যায়গুলো যেন চোখের সামনে প্রাণ পেয়ে উঠল।
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জিয়া হায়দার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, আইন একটা মহৎ পেশা। তবে একাগ্রতা প্রয়োজন। আজ এই আদালত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই পেশার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শিখবেন, একই সঙ্গে এই পাঠ ভবিষ্যৎ জীবনে সবাইকে এগিয়ে নেবে।
শিক্ষার্থীদের চোখে—
আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সবুজ মনি দাস বলেন, আইন এত দিন পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। সেই আইনের প্রয়োগ কীভাবে হয়, তার বিভিন্ন ধাপ হাতে-কলমে দেখার সুযোগ হলো। একই সঙ্গে বিজ্ঞজনদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁর দাবি, কোর্ট ভিজিটের এই ধারাবাহিকতা চালু থাকুক নিয়মিত। শিক্ষার্থীরা একমত, এমন অভিজ্ঞতা গড়ে দেয় বাস্তব জ্ঞান ও আইনি দক্ষতার ভিত। অনুজেরাও যেন একই সুযোগ পান, এটাই তাঁদের প্রত্যাশা।
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শিক্ষকদের ভাবনা—
আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আল আমিনের মতে, শ্রেণিকক্ষের তত্ত্ব দিয়ে আইনের পুরো ছবি পাওয়া যায় না। বিচারিক প্রক্রিয়া, আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক, মামলার শুনানি ও আদালতের পরিবেশ চাক্ষুষ করলে যে অভিজ্ঞতা মেলে, তা শুধু বই পড়ে মেলে না। তাঁর বিশ্বাস, এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে।
প্রভাষক মুহাম্মাদ ওয়ালিদ হুসাইনের ভাষায়, কোর্ট ভিজিট ‘বাস্তবমুখী একটি অভিজ্ঞতা’, যা আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে দেয় দিকনির্দেশনা। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত পোশাকে, সুশৃঙ্খলভাবে আদালতের নিয়মকানুন মেনে পুরো পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।
পরিদর্শনে সঙ্গে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক মো. মনজুরুল ইসলাম ও প্রভাষক তৌহিদুল ইসলাম।
ন্যায়বিচারের পথে হাঁটতে হলে শুধু আইন জানাই যথেষ্ট নয়, দেখতে হয় আইন কীভাবে বাঁচে, কীভাবে চলে। ফরিদপুরের আদালত প্রাঙ্গণের এই দিন হয়তো একদিন তাঁদের পেশাজীবনের প্রথম অধ্যায় হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।