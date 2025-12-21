জাবিয়ান ক্লাব লিমিটেডের আত্মপ্রকাশ  

জাবিয়ান ক্লাব লিমিটেডের আত্মপ্রকাশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েটদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো জাবিয়ান ক্লাব লিমিটেড। সব আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২০২৫ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবটির অনুমোদন দেয়। এটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে নিবন্ধিত ক্লাব।
ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রী ড. ফাহমিদা খাতুন। মহাসচিব হিসেবে আছেন ১০ম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) আবু হেনা মো. আমিরুল আহসান।
নিবন্ধনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকায় অবস্থিত ক্লাবের নিজস্ব অফিসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ৯ম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব (অব.) মোহাম্মদ তাহিয়াত হোসেন।
সভায় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোহাম্মদ তাহিয়াত হোসেন (৯ম ব্যাচ), আবু হেনা মো. আমিরুল আহসান (১০ম ব্যাচ), মো. মাহফুজুর রহমান (১০ম ব্যাচ), ইলমা আফরিন (১১তম ব্যাচ), রোকন সিদ্দিকী (১১তম ব্যাচ), এ কে এম আনিসুল হক (১৬তম ব্যাচ), মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (মিথিল) (২০তম ব্যাচ), এস এম সহিদ (২০তম ব্যাচ), এ ওয়াই এম সাইফ উল্লাহ (২১তম ব্যাচ), মো. মনিরুল হাসান (সুজন ২২তম ব্যাচ), মোহাম্মদ নাদির হোসেন (শাকিল ২২তম ব্যাচ), আবু সালেহ মো. মুজাহিদুল ইসলাম (বাদল ২৩তম ব্যাচ), মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল আলীম (২৪তম ব্যাচ), সাব্রিনা চৌধুরী (২৫তম ব্যাচ), মো. বাসির (২৯তম ব্যাচ), মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, এফ সি এস (৩৪তম ব্যাচ) ও মো. নিয়ামুল হক (৩৭তম ব্যাচ)।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ক্লাবের সদস্যদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পেশাগত ও সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তাঁদের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাকে সমৃদ্ধ সাধন করাই জাবিয়ান ক্লাব লিমিটেডের মূল লক্ষ্য। বিজ্ঞপ্তি