ইটাবের সভাপতি ইমরান, সাধারণ সম্পাদক রাজ

ই–ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইটাব)–এর কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইমরানুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. দ্বীন ইসলাম রাজ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন কামরুল হাসান ইমন।
গত মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর ২০২৫) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের একটি হলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৪ ভোটারের সবাই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।
নির্বাচনে সভাপতি পদে ইমরানুল আলম ভোট পেয়েছেন ৭৫টি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মো. আরাফাত হোসেন পেয়েছেন ৩৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে মো. দ্বীন ইসলাম রাজ পেয়েছেন ৬০ ভোট ও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নাইমুল হাসান পেয়েছেন ৫৪ ভোট এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কামরুল হাসান ইমন পেয়েছেন ৭৬ ভোট ও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিজয় কুমার ঘোষ পেয়েছেন ৩৮ ভোট।
এ ছাড়া সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাজ্জাদুর রহমান বাতেন ও জালাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সাব্বির আনসারী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাশিব আহমেদ, সহ–কোষাধ্যক্ষ ইউসুফ রানা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহবুব আলম পাপন, দপ্তর সম্পাদক মুশফিকুর রহমান রুম্মান, সহ–দপ্তর সম্পাদক সাব্বির খান, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক আরিফুর রহমান রিমন, পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক জুবায়ের হাসান, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক জিন্নাহ মো. ইশতিয়াক ও নির্বাহী সদস্য হয়েছেন মনজুরুল ইসলাম রানা, মাইনুল ইসলাম রাজ ও শোয়েব সুমন।
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ তারেক আজিজ, সহ–প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নূরুন নাহার মৌ, আইনবিষয়ক সম্পাদক শফি মোহাম্মদ ও নারীবিষয়ক সম্পাদক মাহবুবা মানজুর।
এ কমিটি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত এ কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।
ইটাবের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সাংবাদিক মোহসীন উল হাকিম। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন পর্বতারোহী ও আলোকচিত্রী মীর শামসুল আলম বাবু, ট্রাভেলার উমর ফারুক পরাগ, ট্রাভেলার বিল্লাহ মামুন ও সাংবাদিক জান্নাতুল ফেরদৌস মানু।
ই–ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইটাব) ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে।