তিলোত্তমা নগরীতে ভূমিকম্প
বিকট শব্দে কেঁপে উঠল তিলোত্তমা নগরী,
অনুভূত হলো তখনই এক ঝাঁকুনি প্রলয়ংকরী।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিকে আতঙ্কের চিৎকার,
একি তবে বিনা নোটিসে ভূমিকম্প প্রলয়ংকর?
দানবের মতো দুলছিল বহুতল ভবনগুলো,
তাসের ঘরের মতো কিছু তার ধ্বসে পড়ল।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
এ যেন সাক্ষাৎ যমদূত, দুর্যোগের অশনিসংকেত এনেছিল বয়ে,
মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তার শক্তির সীমা দিল জানিয়ে।
ঢাকা শহর, আমার প্রিয় শহর, ধারণ করি আমি প্রাণে,
তাই তো ফিরে ফিরে আসি বারবার এখানে।
নিরাপদ ছিল শৈশব আমার কৈশোর আর তারুণ্য,
নিরাপত্তার অভাবে ভীতির সঞ্চার হবে ভাবিনি তো কখনো।
প্রতিটি সকালেরই মতো ছিল আজ এই সকালের দৃশ্য,
রিকশা, গাড়ি, ফেরিওয়ালা আর পাখিদের কলতানে মুখর নগরের দৃশ্য।
৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের দাপটে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল,
কিছু নিষ্পাপ প্রাণের অসময়ে অবসান হলো।
এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত কিংবা কি অন্য কিছু?
একমুহূর্তে ধংসযজ্ঞ চালিয়ে কেড়ে নিল অনেক কিছু।
রক্ষা করো হে বিধাতা আমার, রক্ষা করো এই শহর,
মুক্ত করো ভূমিকম্পের দাবানল হতে প্রতিটি প্রাণী আর তার প্রিয় নগর।
*লেখক: জাহান সৈয়দ মিনা, ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ