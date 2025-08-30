বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশে বায়ুদূষণের ঝুঁকি মোকাবিলায় যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেন্টার ফর অ্যাটমসফেরিক পলিউশন স্টাডিজ (সিএপিএস) এবং সেভ দ্য চিলড্রেন যৌথভাবে দুই দিনের কর্মশালা আয়োজন করেছে। কর্মশালার শিরোনাম ছিল ‘এয়ার অ্যাকশন লিডারস: ফ্রম ডেটা টু ইমপ্যাক্ট–এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং ও রিপোর্ট রাইটিং’। ২৮–২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) হলরুমে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।
এ কর্মসূচিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশ নেয় প্রচেষ্টা ফাউন্ডেশন, আমরা আগামী এবং দ্য ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল যন্ত্র ব্যবহার করে বায়ুদূষণ পরিমাপ, ডেটা বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট তৈরির হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেন।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদ বিতরণে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এম ফেরোজ আহমেদ (ইমেরিটাস অধ্যাপক, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ), অধ্যাপক আবদুস সালাম (রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান (সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স), সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদা পারভিন (চেয়ারম্যান, পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ) এবং নাসরিন আক্তার (ম্যানেজার, রেজিলিয়েন্স ও জলবায়ু পরিবর্তন, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ)। তাঁরা বলেন, বায়ুদূষণ দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য গুরুতর হুমকি।
কর্মশালায় প্রশিক্ষকেরা জিআইএস, রিমোট সেনসিং এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট তৈরির দক্ষতা শেখান।