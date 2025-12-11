করপোরেট খাতে ক্যারিয়ারের জন্য তিনটি বিশেষ বই বাজারে নেছেন আহসান উল্লাহ খান

করপোরেট খাতে ক্যারিয়ারের জন্য তিনটি বিশেষ বই বাজারে নেছেন আহসান উল্লাহ খান
একটা সময় ছিল, যখন ইংরেজি ভাষার কথা শুনলেই গায়ে জ্বর আসত হাজারো শিক্ষার্থীদের; কিন্তু কালের পরিক্রমায় এবং আধুনিক ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে ইংরেজি এখন বাংলার যুবসমাজ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এরপরও কথা থাকে। বলার ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে থাকে আকাশ-পাতাল তফাত। বিশেষ করে চাকরি কিংবা গবেষণা—এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের থাকতে হয় আলাদা দখল। তাই থাকতে হয় কিছু কিতাবি জ্ঞান। বিশেষ করে করপোরেট সেক্টরে এই জ্ঞানের বিকল্প নেই। করপোরেট খাতে যাঁরা ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাঁদের জন্য তিনটি বিশেষ বই বাজারে এনেছেন এম আহসান উল্লাহ খান। ‘Step Towards English’, ‘Brush Up Your English’ এবং ‘Communication That Works’—এই তিনটি বই সাধারণত ইংরেজি শেখা ও যোগাযোগদক্ষতা উন্নয়নের জন্য খুবই জনপ্রিয়।
‘Step Towards English’—শূন্য থেকে ইংরেজির খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে আগ্রহীদের জন্য এই বইটি।
‘Brush Up Your English’—নাম থেকেই বোঝা যায়, এ বইটি তাঁদের জন্য, যাঁরা ইতিমধ্যে কিছুটা ইংরেজি রপ্ত করেছেন এখন শুধু ঝালাই করে নিতে চান, হতে চান আরও দক্ষ। এতে সাধারণত আরও জটিল ব্যাকরণ, শব্দভান্ডার এবং উন্নত বাক্য গঠনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
‘Communication That Works’—এ বইটি মূলত চাকরিজীবীদের কার্যকর যোগাযোগদক্ষতার ওপর আলোকপাত করে।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
এই তিনটি বই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। লেখক এম আহসান উল্লাহ খান বলেন, জানার বা শেখার কোনো শেষ নেই। বর্তমান এআইয়ের যুগে সবকিছু হাতের নাগালে থাকলে কিছু জ্ঞান সব সময় ধারণ করে রাখতে হয়, যাতে করে এআইয়ের সুবিধা আরও সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা যায়। তাই এ তিনটি বই নতুন করপোরেট সেক্টরে যাত্রা শুরু করতে যাওয়া যে কারও জন্য অনেক বেশি উপকারী হবে। বিজ্ঞপ্তি