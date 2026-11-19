খাবার কিনছি, ঝুঁকি জানছি তো
দোকানে গিয়ে প্যাকেটজাত খাবার কিনতে আমরা প্রায়ই প্যাকেটের রং, ছবি কিংবা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনী শব্দের দিকে তাকাই। কিন্তু সেই খাবারে কতটা চিনি, লবণ বা চর্বি রয়েছে, তা কি সহজেই বুঝতে পারি? একজন ভোক্তা কী কিনছেন এবং কী খাচ্ছেন, তা জানার অধিকার তাঁর রয়েছে। এই অধিকার নিশ্চিত করতে প্যাকেটের সামনের অংশে সহজ, স্পষ্ট ও চোখে পড়ার মতো তথ্য থাকা জরুরি। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রন্ট অব প্যাক লেবেলিং বা এফওপিএল। এটি কেবল একটি লেবেল নয়; সচেতন খাদ্য নির্বাচন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি সম্ভাব্য হাতিয়ার।
এফওপিএল কী এবং কেন প্রয়োজন
এফওপিএল হলো খাদ্যপণ্যের প্যাকেটের সামনের অংশে সহজে বোঝার মতো পুষ্টিগত তথ্য বা সতর্কবার্তা উপস্থাপনের ব্যবস্থা। কোনো পণ্যে অতিরিক্ত চিনি, লবণ কিংবা স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করতে এই লেবেল ভোক্তাকে সহায়তা করতে পারে। প্যাকেটের পেছনের জটিল তথ্য পড়া ও ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে সামনে স্পষ্ট সতর্কবার্তা থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
এফওপিএল শুধু ভোক্তার হাতে তথ্য তুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পণ্যের সামনেই অতিরিক্ত চিনি, লবণ বা চর্বির বিষয়ে সতর্কতা থাকলে ভোক্তা তুলনামূলকভাবে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একই সঙ্গে উৎপাদকদেরও পণ্যের উপাদান ও গঠন উন্নত করার প্রণোদনা তৈরি হতে পারে।
বাংলাদেশের বাস্তবতা: তথ্য আছে, বোঝা কতটা সহজ
বাংলাদেশে প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাজারে নানা ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। প্যাকেটের সামনে আকর্ষণীয় ছবি ও প্রচারণামূলক দাবি থাকলেও পুষ্টিসংক্রান্ত তথ্য অনেক সময় ছোট অক্ষরে প্যাকেটের পেছনে লেখা থাকে। ফলে সাধারণ ক্রেতার পক্ষে দ্রুত তা পড়া, বোঝা এবং এক পণ্যের সঙ্গে অন্যটির তুলনা করা কঠিন হতে পারে। ভোক্তার জানার অধিকার তখনই অর্থবহ হয়, যখন তথ্য শুধু উপস্থিত নয়; সহজবোধ্য ও ব্যবহারযোগ্যও হয়।
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বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত প্রক্রিয়াজাত খাবার নিয়ে ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বিভিন্ন চিপসের নমুনায় প্রতি ১০০ গ্রামে ১৮ দশমিক ৯ থেকে ২৭ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্যাট পাওয়া যায়। গবেষণাটি আরও উল্লেখ করে, পরীক্ষিত কিছু পণ্যের পুষ্টিমান ও প্যাকেটের লেবেলে ঘোষিত তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল *১। এ ধরনের ফলাফল নির্ভরযোগ্য, দৃশ্যমান ও সহজবোধ্য পুষ্টিতথ্যের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনে।
এফওপিএল কীভাবে ভোক্তাকে সাহায্য করতে পারে
একজন ক্রেতা একই ধরনের দুটি প্যাকেটজাত খাবার সামনে রেখে তুলনা করতে চাইলে প্যাকেটের সামনের অংশে সহজে বোঝার মতো সতর্কবার্তা তাঁকে দ্রুত পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশের ভোক্তাদের নিয়ে পরিচালিত একটি গুণগত গবেষণায় দেখা গেছে, সতর্কতামূলক লেবেল, রংভিত্তিক গাইডলাইন বা ডেইলি অ্যালাউয়েন্স লেবেলের তুলনায় সহজে বোঝা যায় বলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, সতর্কতামূলক লেবেল অস্বাস্থ্যকর পণ্য শনাক্ত করতে এবং খাদ্য নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে বেশি সহায়ক হতে পারে *২। যদিও এ ধরনের গবেষণা সম্ভাব্য প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়, বাস্তব খাদ্য নির্বাচনে প্রভাব যাচাই করতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।
তরুণদের কণ্ঠস্বর: নীতিগত আলোচনায় অংশগ্রহণ
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘ইয়ুথ ভয়েস ফর ফ্রন্ট অব প্যাক লেবেলিং ডিবেট ফেস্টিভ্যাল ২০২৬’-এ আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্যাকেটজাত খাবারে অতিরিক্ত চিনি, লবণ ও চর্বির স্বাস্থ্যঝুঁকি, ভোক্তার তথ্য জানার অধিকার এবং কার্যকর এফওপিএল নীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অংশগ্রহণ দেখায়, খাদ্যনীতি কেবল নীতিনির্ধারক বা বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয় নয়; তরুণেরাও নিজেদের ভোক্তা অধিকার ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে কথা বলতে আগ্রহী।
দায়িত্ব শুধু ভোক্তার নয়
স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ভোক্তার—এ কথা প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কি সহজে পাওয়া যাচ্ছে? ভোক্তাকে দায়িত্বশীল হতে বলার পাশাপাশি তাঁকে সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সহজবোধ্য তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। এ দায়িত্ব ভোক্তার পাশাপাশি উৎপাদক, সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্যনিরাপত্তা, পণ্যের মান, ভোক্তা অধিকার ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। প্যাকেটজাত খাবারের লেবেলিংকে আরও কার্যকর ও সহজবোধ্য করতে সমন্বিত সরকারি উদ্যোগ এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। নীতিমালা কার্যকর হলে উৎপাদকদের প্যাকেটের সামনে নির্ধারিত পুষ্টিগত সতর্কবার্তা স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
জানার অধিকার থেকে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত
ফ্রন্ট অব প্যাক লেবেলিং শুধু প্যাকেটের একটি চিহ্ন নয়; এটি ভোক্তার অধিকার, তথ্যের স্বচ্ছতা এবং সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ। তরুণদের দাবি, খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে এমন তথ্য থাকতে হবে, যা একজন সাধারণ মানুষও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারেন।
একজন মানুষকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে বলার আগে তাঁকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো সহজ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে হবে। খাবার কিনছি, কিন্তু তার ঝুঁকি জানছি তো? এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত করাই হতে পারে এফওপিএল বাস্তবায়নের দিকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মিনহাজুল ইসলাম, শিক্ষার্থী, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
তথ্যসূত্র
১. Islam, M. et al. (2024). Commonly consumed processed packaged foods in Bangladesh are unhealthy and their nutrient contents are not in conformity with the label declaration. Food Science & Nutrition. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10804074/
২. Designing Front-of-Package Labels to Inform Consumers and Encourage Healthier Food Choices in Bangladesh: A Qualitative Study. (2024). Nutrients, 16(23), 3989. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11642975/