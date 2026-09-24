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বেপরোয়া কিশোর গ্যাং: লাগাম টানুন

লেখা:
প্রদীপ্ত মোবারক
কিশোর গ্যাংপ্রতীকী ছবি

একটি কিশোরের হাতে থাকার কথা বই, খেলার সরঞ্জাম, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয়। কিন্তু সেই হাতে যদি ধীরে ধীরে উঠে আসে অপরাধের সংস্কৃতি, তাহলে শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার আমাদের সামনে নতুন এক সামাজিক সংকট হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। প্রকাশ্যে সংঘবদ্ধ অপরাধ, আধিপত্য বিস্তার, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক পরিবহনসহ নানা অপরাধে কিশোরদের ব্যবহারের অভিযোগ উদ্বেগজনকভাবে সামনে আসছে। কিশোর গ্যাং কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি একটি সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অপরাধের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা

বাংলাদেশে কিশোর গ্যাং–সংস্কৃতি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিশোরদের ছোট ছোট সংঘবদ্ধ দলে যুক্ত হওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে এসেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানেও বিভিন্ন সময়ে এমন দলের সদস্যদের আটক করার খবর পাওয়া গেছে। কিশোর গ্যাংয়ের কার্যক্রমের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রথমে ছোটখাটো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় প্রভাবশালী অপরাধী চক্রের ছত্রচ্ছায়ায় আরও বড় অপরাধে ব্যবহৃত হয়। চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, মাদক বহন ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কিশোরদের ব্যবহার করা হচ্ছে—এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় রয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, অনেক কিশোর বুঝে ওঠার আগেই অপরাধী চক্রের হাতিয়ার হয়ে যায়। তারা হয়তো শুরু করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দল তৈরি বা এলাকায় নিজেদের শক্তি দেখানোর মধ্য দিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পরিচয় তাদের অপরাধের পথে নিয়ে যেতে পারে।

অপরাধী চক্রের হাতিয়ার কেন হচ্ছে কিশোরেরা

কিশোরেরা বয়সগতভাবে আবেগপ্রবণ। এই বয়সে স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বন্ধুদের প্রভাব, দ্রুত পরিচিত হওয়ার চেষ্টা ও পরিবার থেকে পর্যাপ্ত মনোযোগের অভাব অনেক সময় তাদের ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অপরাধী চক্রগুলো এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। তারা কিশোরদের সামনে সহজ অর্থ, ক্ষমতার অনুভূতি ও সামাজিক পরিচিতির মিথ্যা আকর্ষণ তৈরি করে। একসময় সেই কিশোরেরা নিজেরাই বুঝতে পারে না কখন তারা অপরাধের জালে আটকে গেছে। বিশেষ করে মাদক কারবারে কিশোরদের ব্যবহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, অপরাধীরা অনেক সময় অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়ে নেয়। এতে শুধু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, একজন কিশোরের ভবিষ্যৎও ধ্বংস হয়।

সাম্প্রতিক সহিংসতা আমাদের কী বার্তা দেয়

দেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া সহিংস অপরাধ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অপরাধী চক্রের প্রভাব থেকে কিশোরদের দূরে রাখা জরুরি। সাম্প্রতিক কিছু হত্যাকাণ্ড ও সংঘবদ্ধ অপরাধের ঘটনায় অপরাধীদের বয়স, সামাজিক পরিবেশ ও তাদের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্ক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তির বয়স কম হলেই তাকে শুধু ‘শিশু’ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে তার পেছনে থাকা প্রভাব, প্ররোচনা ও সামাজিক কারণগুলোও খুঁজে দেখা প্রয়োজন। কারণ, একটি কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়লে শুধু একজন অপরাধী তৈরি হয় না; বরং একটি পরিবার, একটি সমাজ ও একটি ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অভিভাবকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে প্রথম দায়িত্ব পরিবারের। সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, কী ধরনের অনলাইন কনটেন্ট দেখছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। তবে নজরদারি মানে শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়; প্রয়োজন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অনেক কিশোর নিজের সমস্যার কথা পরিবারের সঙ্গে বলতে পারে না। ফলে তারা বাইরের ভুল মানুষের কাছে আশ্রয় খোঁজে। সন্তানের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা, তার আগ্রহ বোঝা, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজে যুক্ত করা—এসব ছোট ছোট পদক্ষেপ বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় হতে হবে

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা দেয় না; তারা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরির অন্যতম জায়গা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কাউন্সেলিং, নৈতিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো প্রয়োজন। যে শিক্ষার্থী আচরণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি শাস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি প্রয়োজন সহায়ক ভূমিকা। কারণ, অনেক সময় একটি সঠিক পরামর্শ একটি জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ

কিশোর গ্যাং দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান প্রয়োজন, কিন্তু শুধু অভিযান দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন অপরাধের মূল কারণ চিহ্নিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক, সামাজিক সংগঠন ও প্রশাসনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পাড়া–মহল্লায় কিশোরদের জন্য খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে হবে। অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিশোরদের শুধু শাস্তির চোখে না দেখে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, একজন কিশোরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা মানে, একটি সম্ভাবনাময় জীবনকে রক্ষা করা।

স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি কিশোরদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, ক্ষতিকর অনলাইন যোগাযোগ ও অপরাধমূলক সংস্কৃতির প্রচার অনেক সময় তাদের প্রভাবিত করতে পারে। তাই ডিজিটাল সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। কিশোরদের শেখাতে হবে, অনলাইনের জনপ্রিয়তা নয়, বাস্তব জীবনের দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধই প্রকৃত সফলতার ভিত্তি।

এখনই সময় কার্যকর উদ্যোগের

একটি কিশোর গ্যাং তৈরি হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে আগে থেকেই প্রতিরোধ করা অনেক বেশি কার্যকর। আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের কিশোরেরাই আগামী দিনের নাগরিক, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের সম্পদ। তাদের হাতে অপরাধের অস্ত্র নয়, জ্ঞানের আলো তুলে দিতে হবে। তাদের সামনে অপরাধের রাস্তা নয়, সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে হবে। কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়; এটি আমাদের সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব পক্ষকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, একটি কিশোরকে হারানো মানে শুধু একটি জীবন হারানো নয়; হারিয়ে ফেলা একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। এখনই সময় কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যের লাগাম টেনে ধরার।

লেখক: প্রদীপ্ত মোবারক, জনসংযোগপ্রধান, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

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