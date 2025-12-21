অভিশপ্ত রাত
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫। প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসছে না। তাই নিউজ ফিডগুলো ঘুরে দেখেছি। হঠাৎ দেখলাম এক প্রিয় মানুষ একটি লিংক শেয়ার করেছেন। লিংকে ক্লিক করা মাত্র দেখলাম ‘প্রথম আলো কার্যালয়ে ভাংচুর ও আগুন’। বুকটা কেঁপে উঠল। হাত-পা কাঁপতে শুরু করল।
আমার বাবা তখন গভীর ঘুমে। সাহস হলো না তাকে ডেকে খবরটা দিতে। দীর্ঘ ২৩ বছর আমার বাবা প্রথম আলোর সঙ্গে ছিলেন। তাই অনেক কাছে থেকে প্রথম আলোকে দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রথম আলো বন্ধুসভার এক বন্ধু আমি। কতটা ভালোবাসি প্রথম আলোকে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।
আমার বাবা প্রথম আলোর সদস্য ছিলেন। স্বপ্ন দেখতাম, আমিও কারওরান বাজারের প্রথম আলো কার্যালয়ে বসে খবর লিখছি। ভাংচুরের খবরটা শুনে ক্ষণিকের জন্য মনোবল ভেঙে গেলেও এখন আমি পূর্ণ মনোবল নিয়ে লিখতে বসেছি। আমি চাই, প্রতিদিনের মতো ভোরে যেন প্রথম আলো প্রকাশিত হয় এবং অনলাইনেও খবর আপডেট দেওয়া হয়। অনেক সংবাদপত্র আছে; কিন্তু বিশ্বাসের জায়গাটা দখল করে আছে প্রথম আলো।