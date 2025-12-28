নোয়াখালীর রফিকপুর বিদ্যালয়ে শতবর্ষ উৎসব ও গুণীজন সংবর্ধনা
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার বসুলপুর ইউনিয়নের রফিকপুর ৩ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) দিনব্যাপী উৎসব ও গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।
শিক্ষানুরাগী মরহুম হাজী আনোয়ার আলীর হাতে গড়া এই বিদ্যাপীঠটি দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের গৌরবের ১০০ বছর পূর্তির এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
উৎসবে প্রায় এক হাজার প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন পর পুরোনো বন্ধুদের একত্রে পেয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এক আবেগঘন মিলনমেলায় পরিণত হয়। পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থনে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।
অনুষ্ঠানে এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রবাসী ব্যক্তিত্ব, কৃতী সন্তান এবং মানুষ গড়ার কারিগর প্রাক্তন শিক্ষকদের বিশেষ সম্মাননা ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হাজী আনোয়ার আলীর স্মৃতিচারণা, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্যাপন করা হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মাস্টার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জহিরুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম। পুরো আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা-দেশী ফুডস লিমিটেড।