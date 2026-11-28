২০ নভেম্বর—জীবনের পাতায় লেখা একটুকরা সুন্দর স্মৃতি!
কিছু কিছু দিন জীবনে আসে, যেগুলো শুধু ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ হয়ে থাকে না; বরং হৃদয়ের খুব গভীরে বিশেষ একটা জায়গা করে নেয়। আমার এবারের জন্মদিনটাও ঠিক তেমনই একটি দিন। ২০ নভেম্বর, আমার জন্মদিন। দিনটি আমার কাছে সারা জীবন বিশেষ হয়ে থাকবে, কারণ এই একটি দিনকে ঘিরে ছিল অনেক ভালোবাসা, সারপ্রাইজ, আনন্দ, বৃষ্টি আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গে কাটানো অসংখ্য সুন্দর মুহূর্ত।
গল্পের শুরুটা ১৯ নভেম্বর রাত থেকেই।
রাতটা আমার জন্য একদম অন্য রকম ছিল। আমার আপুরা হঠাৎ করেই আমাকে জন্মদিনের সারপ্রাইজ দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কেক নিয়ে আসে, সঙ্গে ছিল সুন্দর সুন্দর ফুল। তাদের এই ছোট্ট আয়োজন আমার কাছে অনেক বড় একটা ভালোবাসার উপহার ছিল। সবাই মিলে কেক কাটলাম, অনেক আনন্দ করলাম, নাচানাচি করলাম। আমার রুমমেট আশা আপু আমাকে শাড়ি উপহার দেন। হাসি-আনন্দে কখন যে রাতটা এত সুন্দর হয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি। সত্যি বলতে, এমন সারপ্রাইজ পাব ভাবতেই পারিনি।
এরপর এল ২০ নভেম্বর, আমার জন্মদিনের সকাল। আগের রাতে আমাদের পরিকল্পনা ছিল বিকেলে সুন্দর করে শাড়ি পরে ঘুরতে বের হব। কিন্তু প্রকৃতি যেন আমাদের জন্য অন্য রকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল। সকাল থেকেই শুরু হলো বৃষ্টি। তাই শাড়ি পরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে আপুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টিবিলাস করতে।
বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, একসঙ্গে সময় কাটানো—সবকিছুই ছিল ভীষণ সুন্দর। আগের রাতে আপুরা আমার জন্মদিন উপলক্ষে এত সুন্দর সারপ্রাইজ দিয়েছিল, তাই তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমিও ছোট্ট একটা ট্রিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সবাইকে নিয়ে আইসক্রিম খেলাম। বৃষ্টি, আইসক্রিম আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গ—এর চেয়ে সুন্দর সকাল আর কী হতে পারে!
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বৃষ্টিবিলাস শেষে বেলা প্রায় দুইটার দিকে রুমে ফিরলাম। তারপর দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিলাম। কিন্তু দিনের আনন্দ তখনো বাকি ছিল!
বিকেলে আমার খুব ভালো বন্ধু সায়লা আর আমার ভাই আহনাফ আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করল। আহনাফ আমার নিজের ভাই না হলেও ভালোবাসা আর সম্পর্কের টানে ওকে আমি ভাই বানিয়েছি। ওদের সঙ্গে বের হওয়ার জন্য আমিও সুন্দর করে রেডি হয়ে নিলাম।
আমরা একটি রেস্টুরেন্টে গেলাম। প্রথমে আমি আর সায়লা পৌঁছালাম। এরপর শুরু হলো আরেকটি চমক!
আহনাফ আমার জন্য কেক নিয়ে হাজির হলো। আমরা সবাই মিলে কেক কাটলাম, অনেক আনন্দ করলাম। আমি আহনাফ আর সায়লাকে ট্রিট দিলাম। আহনাফ আমার জন্য সুন্দর একটি ঘড়ি উপহার নিয়ে এসেছিল। আর সায়লা আমাকে উপহার দিল একটি সুন্দর আয়না। উপহারগুলো শুধু কিছু জিনিস ছিল না, বরং সেগুলোর সঙ্গে মিশে ছিল তাদের ভালোবাসা, যত্ন আর আন্তরিকতা।
সেদিন আমি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলাম, জীবনে দামি উপহারের চেয়েও বড় হলো কিছু মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমার আপুরা, আমার প্রিয় বান্ধবী সায়লা এবং আমার ভাই আহনাফ—সবাই মিলে আমার জন্মদিনটাকে এমনভাবে বিশেষ করে তুলেছিল, যা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।
এবার আসি, কেন আমি জন্মদিনে হোস্টেলে ছিলাম সেই গল্পে।
আমার পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৭ নভেম্বর। কিন্তু সেই পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় চাইলে আমি বাসায় চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার ছোট বোন রূপাঞ্জনার সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯ নভেম্বর থেকে। আমি বাসায় গেলে ওর পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারত, কারণ আমি থাকলে ওর পড়াশোনায় মনোযোগ কিছুটা কমে যায়। তাই নিজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাসায় না গিয়ে হোস্টেলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
তখন হয়তো ভাবিনি এই সিদ্ধান্তটাই আমাকে এত সুন্দর কিছু মুহূর্ত উপহার দেবে। বাসায় থাকলে হয়তো এবারের জন্মদিনটা এতটা আনন্দময়ভাবে উদ্যাপন করা হতো না। হোস্টেলে থাকার কারণেই আপুদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা সকাল, আইসক্রিম খাওয়া, সায়লা ও আহনাফের সঙ্গে বিকেলের আড্ডা এবং একের পর এক সারপ্রাইজ পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।
দিনের শেষে রুমে ফিরে যখন পুরো দিনের কথা ভাবছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল—একটি জন্মদিনে এতগুলো সুন্দর মুহূর্ত কীভাবে একসঙ্গে পেয়ে গেলাম!
একদিকে আপুদের ভালোবাসা, অন্যদিকে সায়লা ও আহনাফের সারপ্রাইজ, কেক, ফুল, শাড়ি, ঘড়ি, আয়না, বৃষ্টির সকাল, আইসক্রিম আর অফুরন্ত হাসি—সব মিলিয়ে ২০ নভেম্বর আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি দিন হয়ে রইল।
আমি জানি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে যাবে। হয়তো একদিন আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ব, হয়তো এমন করে একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ সব সময় হবে না। কিন্তু ১৯ নভেম্বরের সেই সারপ্রাইজের রাত আর ২০ নভেম্বরের বৃষ্টিভেজা জন্মদিনের স্মৃতিগুলো আমার কাছে সব সময় অমূল্য হয়ে থাকবে।
জীবনে কিছু মানুষ থাকে, যারা আমাদের সাধারণ দিনগুলোকে অসাধারণ করে তোলে। আমার এই জন্মদিনে তোমরা সবাই মিলে ঠিক সেটাই করেছ।
আমার জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তগুলোর অংশ হওয়ার জন্য আমার সব আপু, সায়লা এবং আমার ভাই আহনাফকে জানাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।
২০ নভেম্বর, ২০২৬—শুধু আমার জন্মদিন নয়, এটি ছিল ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পরিবার আর বৃষ্টিতে মোড়ানো একটুকরা স্বর্গীয় স্মৃতি।