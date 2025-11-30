নগর পরিচালন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নগর পরিচালন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
রাজধানীর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) জাইকা ও সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের সহযোগিতায় ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো ‘নগর পরিচালন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন’ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন। এতে সরকারি উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী, পৌর ও সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিরা, বেসরকারি খাত, নীতিনির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। সবার অভিন্ন লক্ষ্য—দেশের নগর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করা।
উদ্বোধনী পর্বে এলজিডি, জাইকা ও সুইস দূতাবাসের প্রতিনিধিরা বক্তব্যে উন্নত নগর শাসন, পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে সফল মডেলগুলোর প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এ সময় এলজিডির যুগ্ম সচিব ও ‘প্রবৃদ্ধি’ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. ওয়াহেদুর রহমান প্রকল্পটির পৌর সক্ষমতা উন্নয়ন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের কথা তুলে ধরেন। জাইকা বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি ইচিগুচি তোমোহিদে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে জাপানের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন। সুইজারল্যান্ডের পক্ষ থেকে ডেপুটি হেড অব মিশন ও হেড অব কো-অপারেশন দীপক এলমার বলেন, ‘সুইজারল্যান্ড প্রতিযোগিতামূলক, স্থিতিশীল ও নাগরিকবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে।’
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মো. মাহমুদুল হাসান, এনডিসি মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে কার্যকর ও সুশাসিত পৌরব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সেবাদানে দক্ষতা বাড়ানো ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি—এসবের জন্য শক্তিশালী স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য।
দিনজুড়ে বিভিন্ন বাজেট ও আর্থিক প্রতিবেদন পদ্ধতি, সিটি গভর্ন্যান্স অ্যাসেসমেন্ট, পারফরম্যান্স সূচক এবং ঢাকা উত্তর, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হয়। বিজ্ঞপ্তি