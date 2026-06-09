২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ ও প্রকৃতির নিজস্ব নিরাময়ে করণীয়

২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ ও প্রকৃতির নিজস্ব নিরাময়ে করণীয়
বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বদ্বীপ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাস্তবায়নের জন্য যে কয়টি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো—পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ। ভৌগোলিক অবস্থান, অতি-ঘনবসতি এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। প্রতিবছর তীব্র তাপপ্রবাহ, ঋতুচক্রের পরিবর্তন ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত আমাদের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এই সংকট মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়; বরং এটি বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে চিহ্নিত। এই বিশাল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অতীতের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, পরিবেশ-উপযোগী ও টেকসই পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য।
দেশের বর্তমান পরিবেশগত চিত্র ও বনায়নের উপাত্ত
দেশের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী, দেশের প্রায় ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ বলা হলেও পরিবেশবিদ ও স্বাধীন বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের মতে, প্রকৃত ‘ক্যানোপি কাভার’ বা ঘন বনাঞ্চলের পরিমাণ ১০ থেকে ১২ শতাংশের বেশি নয়। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের দায় মাত্র শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ হলেও বিগত দুই দশকে দেশে গড় তাপমাত্রা প্রায় শূন্য দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। সাম্প্রতিক তীব্র তাপপ্রবাহ ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘের লাল তালিকা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩১ প্রজাতির বন্য প্রাণী এবং কয়েক ডজন দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি গত এক শতাব্দীতে চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে।
অতীতের অভিজ্ঞতা: দেশীয় ও বৈশ্বিক শিক্ষা
আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে বিদেশি দাতা সংস্থার অর্থায়নে সামাজিক বনায়নের নামে দ্রুত বর্ধনশীল বিদেশি প্রজাতি যেমন—ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি ও রেইনট্রি ব্যাপকভাবে রোপণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর তাৎক্ষণিক সুফল ব্যাপক হলেও, দীর্ঘ মেয়াদে এই বনায়ন বিপুল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির সংকট (দেশের বরেন্দ্র অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নামিয়ে দিয়েছে) এবং পাখি ও বন্য প্রাণীর খাদ্যসংকট (স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করেছে) এর মধ্যে অন্যতম।
২০১৯ সালে তুরস্ক এক দিনে ১ কোটি ১০ লাখ চারা রোপণ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মাটি পরীক্ষা না করে শুষ্ক মৌসুমে রোপণের কারণে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ৯০ শতাংশ চারাই পানির অভাবে মারা যায়।
সাহারা মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধে আফ্রিকার ১১টি দেশ মিলে ৮ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বনাঞ্চল তৈরির মেগা প্রকল্প হাতে নেয়। প্রথম দিকে শুধু গাছ লাগানোর ওপর জোর দেওয়ায় চারা বেঁচে থাকার হার কম ছিল। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় আদিবাসী ও সুনির্দিষ্ট ‘বাস্তুতান্ত্রিক জোন’ অনুযায়ী প্রজাতি নির্বাচন করায় প্রকল্পটি এখন সফলতার মুখ দেখছে।
দেশে প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ ও পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে বৃক্ষ রোপণ একটি প্রধান নিয়ামক হলেও বিপর্যয় ঠেকাতে যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রীর ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের উদ্যোগকে সফল করতে প্রথাগত কৃত্রিম চারা রোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি একটি যুগান্তকারী ও পরিবেশবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যুক্ত করা প্রয়োজন। পরিবেশবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অ্যাসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন (এএনআর) বা ‘সহায়ক প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন’।
কৃত্রিমভাবে নার্সারিতে চারা তৈরি করে, তা পরিবহন করে মাটিতে রোপণ করার প্রক্রিয়ায় বিপুল ব্যয় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়, অথচ প্রতিকূল আবহাওয়ায় সেই চারার বেঁচে থাকার হার অনেক সময় আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। এর বিকল্প বা সহযোগী হিসেবে এএনআর পদ্ধতি কোনো কৃত্রিম রোপণ ছাড়াই প্রকৃতির নিজস্ব পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। মাটিতে সুপ্ত থাকা কোটি কোটি বীজ, গাছের গোড়া এবং বুনো চারাগাছকে মানুষের তৈরি নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বন গড়ে তোলাই এই পদ্ধতির লক্ষ্য।
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এএনআর পদ্ধতির কার্যপ্রণালি
#─মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও দূরীকরণ জীবিকায়ন
# বনের সীমানা নির্ধারণ ও কোর-জোন ঘোষণা
# বসতি স্থানান্তর বিকল্প
বাস্তুবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী, কৃত্রিম বনের চেয়ে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বন অনেক বেশি টেকসই ও শক্তিশালী। এর বৈজ্ঞানিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—
উচ্চ কার্বন শোষণ ক্ষমতা: বিশ্ববিখ্যাত ন্যাচার সাময়িকীতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, প্রাকৃতিকভাবে পুনরুৎপাদিত বনাঞ্চল কৃত্রিম বনের তুলনায় প্রায় ৪০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ ও ধরে রাখতে পারে।
দৃঢ় মূলতন্ত্র: প্রধান মূল মাটির গভীরতম স্তরে প্রবেশ করে তীব্র ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরার বিরুদ্ধে বহুগুণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।
অনন্য জীববৈচিত্র্য: স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী শত শত প্রজাতির দেশীয় উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, পরজীবী ও ছত্রাক একযোগে বৃদ্ধি পায়, যা বন্য প্রাণীর আদর্শ আবাসস্থল তৈরি করে।
জলাভূমির উদ্ভিদরাজির ভূমিকা
পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে স্থলজ বনায়ন যথেষ্ট নয়। বদ্বীপ বাংলাদেশের জলবায়ু সুরক্ষায় নদী, হাওর, বিল ও উপকূলীয় জলাভূমির জলজ উদ্ভিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবিজ্ঞানের ভাষায় জলাভূমির এই উদ্ভিদভিত্তিক বনায়নকে ব্লু-কার্বন নেটওয়ার্ক বলা হয়। মিঠাপানির জলাভূমিগুলোতে হিজল, করচ, বরুণ, পিঠালি ও ঢোলকলমির মতো জলসহিষ্ণু উদ্ভিদ প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্ষায় মাসের পর মাস পানির নিচে ডুবে থেকেও এগুলো বেঁচে থাকে। এই গাছগুলো হাওরাঞ্চলের তীব্র ঢেউ থেকে গ্রামীণ জনপদকে রক্ষা করে এবং মাটির ক্ষয়রোধ করে। শাপলা, পদ্ম, কলমি এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাসমান ও নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ পানির পুষ্টি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো পানির অতিরিক্ত কার্বন ও ভারী ধাতু শোষণ করে প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। সুন্দরবন ও উপকূলের চরাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ—কেওড়া, বাইন, গেওয়া, গোলপাতা স্থলভাগের উদ্ভিদের চেয়ে প্রায় ৪ থেকে ১০ গুণ বেশি কার্বন মাটির নিচে জমা রাখতে পারে। এই জলজ-উপকূলীয় বনাঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তীব্র সাইক্লোন প্রতিরোধী প্রাচীর হিসেবে কাজ করে।
বনের প্রাণভোমরা
বন শুধু গাছের সমষ্টি নয়। প্রাণী ছাড়া উদ্ভিদের এবং উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীর বংশবৃদ্ধি অসম্ভব। বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির জন্য কীটপতঙ্গের প্রয়োজন হয়। বুনো মৌমাছি, প্রজাপতি, ভোমরা এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছি না থাকলে বনের ফলদ ও বনজ গাছের পরাগায়ন সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ে। কীটপতঙ্গের এই বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে বন প্রাকৃতিকভাবে নতুন চারা গজানোর ক্ষমতা হারায়। বনের বড় বড় দেশীয় গাছ, যেমন বট, গর্জন, চাপালিশ, আমলকী ও বহেড়ার বীজ ছড়ানোর মূল কারিগর হলো বনের প্রাণীকুল। ফলখেকো পাখি (যেমন ধনেশ, হরিয়াল) ও বাদুড় ফল খেয়ে দূরদূরান্তে মলত্যাগের মাধ্যমে বীজ ছড়িয়ে দেয়। বাদুড়ের পাকস্থলীতে বীজের যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তা বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। বানর, হনুমান, মেছোবিড়াল, হরিণ ও বন্য শূকর বনের ফল খেয়ে বীজ মাটিতে ফেলে দেয় বা মলমূত্রের মাধ্যমে মাটিতে মেশায়। হাতির মতো বড় প্রাণী বনের গহিন অঞ্চলে মাইলের পর মাইল হেঁটে বীজ বিস্তারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশের বনগুলো থেকে শিয়াল, উদবিড়াল, শকুন, বনরুই এবং নানা প্রজাতির বুনো বিড়াল হারিয়ে যাচ্ছে। মৃত পশুর মাংস খেয়ে শকুন বনকে অ্যানথ্রাক্স বা রেবিসের মতো মারাত্মক মহামারি থেকে রক্ষা করে। বনের মাটিকে আলগা করা এবং ঝরা পাতাকে জৈব সারে (হিউমাস) রূপান্তরের কাজটি করে কেঁচো ও উইপোকা। এগুলো মাটির নাইট্রোজেন চক্র সচল রাখে, যা এএনআর পদ্ধতিতে নতুন চারা গজানোর প্রধান শর্ত।
খাদ্যশৃঙ্খল পুনরুদ্ধারে করণীয়
বনের বাস্তুতন্ত্র কতটা সুস্থ, তা নির্ভর করে তার খাদ্যশৃঙ্খলের পূর্ণতার ওপর। গত এক শতাব্দীতে চিরতরে হারিয়ে গেছে ডোরাকাটা বাঘের প্রধান চারণভূমি (যেমন মধুপুর বা চিলমারী অঞ্চল), ক্যাস্পিয়ান বাঘ, জাভান গন্ডার, এশীয় মহিষ, ভারতীয় গন্ডার প্রভৃতি। বনে যখন তৃণভোজী বড় প্রাণী (যেমন বনগরু বা হরিণ) এবং শীর্ষ শিকারি (যেমন বাঘ বা চিতাবাঘ) থাকে না, তখন বনের উদ্ভিদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। বনগরু বা হরিণের মতো তৃণভোজী প্রাণীরা বনের অতিরিক্ত ঘাস ও লতাগুল্ম খেয়ে ছোট চারাগাছগুলোর জন্য সূর্যের আলো পাওয়ার পথ সুগম করে। আবার এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাঘ বা চিতাবাঘের মতো শীর্ষ শিকারির উপস্থিতি অপরিহার্য। প্রাকৃতিক বনায়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের উপযুক্ত বনে (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম বা সিলেটে) গয়াল, সাম্বার হরিণ এবং মায়া হরিণের মতো বিলুপ্তপ্রায় তৃণভোজী প্রাণী আবারও অবমুক্ত করা যায়। একই সঙ্গে সুন্দরবনের বাইরে দেশের অন্যান্য মিশ্র চিরহরিৎ বনে ছোট চিতাবাঘ এবং লার্জার ক্যাটের সুরক্ষায় বিশেষ জোন তৈরি করতে হবে। খাদ্যশৃঙ্খল পূর্ণতা পেলে বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক ভারসাম্য তৈরি হবে, যা বনের প্রাকৃতিক বৃদ্ধিকে স্থায়ী রূপ দেবে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশাল অর্থ ব্যয় করে কৃত্রিম বনায়ন করার চেয়ে এএনআর পদ্ধতি ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণকে একীভূত করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে ফিলিপাইনের ডানাউ মডেল, নাইজারের কৃষক-পরিচালিত প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন, কোস্টারিকার চারণভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।
অর্থনৈতিক সম্ভাবনা
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনের কার্বন ধারণ ক্ষমতাকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করা সম্ভব। যেমন কার্বন ট্রেডিং বা কার্বন ক্রেডিট (বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী, উন্নত বিশ্বের বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের নিঃসৃত কার্বনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশের বনাঞ্চলকে অর্থ দেয়) ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নকে (জাতিসংঘের জলবায়ু তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক বর্তমানে কৃত্রিম বনায়নের চেয়ে প্রাকৃতিক সমাধান-এনবিএস) বেশি অর্থায়ন করছে। বাংলাদেশের ২৫ কোটি গাছের এই মহাপরিকল্পনাকে যদি এএনআর কাঠামোর আওতায় এনে উপস্থাপন করা যায়, তবে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অনুদান বা সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া সহজ হবে।
৫ দফা নীতিগত পরামর্শ
বাংলাদেশে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের মহাপরিকল্পনার অধীন এএনআর পদ্ধতি এবং জলজ-বন্য প্রাণী সুরক্ষাকে মূলধারায় এনে একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। এর সফল বাস্তবায়নে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বনের সীমানা নির্ধারণ ও ডিজিটাল জেনোমিক ম্যাপিং; মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা কঠোর হস্তে দূরীকরণ; বনের অভ্যন্তরে বসতি সম্প্রসারণ রোধ ও পরিকল্পিত স্থানান্তর; জলজ বনায়ন ও ওয়াটারবডি ক্যাচমেন্ট এরিয়া সুরক্ষা এবং ‘নো হান্টিং জোন’ গঠন ও করিডর পুনরুদ্ধারের মতো পদক্ষেপ নিতে পারে।
প্রকৃতির সঙ্গে হোক নতুন চুক্তি
স্থল ও জলজ উদ্ভিদের সুষম সমন্বয়, বনের বন্য প্রাণী ও কীটপতঙ্গকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়া, বনের সীমানা রক্ষা এবং অনুপ্রবেশকারীদের স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকৃতিকে যদি মাত্র কয়েকটা বছর তার নিজের ক্ষত নিজে নিরাময় করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে বাংলাদেশ খুব কম খরচে বৈশ্বিক জলবায়ু অভিযোজনে এক অনন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। প্রকৃতি দল বা রাজনীতি বোঝে না—প্রকৃতি বোঝে সঠিক পরিচর্যা ও বৈজ্ঞানিক ভারসাম্য। বৃক্ষরোপণের মহাপরিকল্পনাকে সফল করে আমাদের প্রিয় বদ্বীপকে একটি নিরাপদ ও সবুজময় বাসভূমিতে পরিণত করার এখনই সময়।
# অরিত্র সাত্তার, শিক্ষার্থী, পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়