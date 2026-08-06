আত্রাইয়ের কলতান ও জয়কালী সেতু: খানসামার বুকে জীবনের নীলকাব্য

আত্রাইয়ের কলতান ও জয়কালী সেতু: খানসামার বুকে জীবনের নীলকাব্য
নদী কখনো একা বয় না; সে বয়ে নিয়ে চলে মানুষের গল্প, জীবনের গান আর প্রকৃতির হাজারো অলিখিত কাব্য।
উত্তরের শান্ত প্রান্তর ধরে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় পা রাখতেই গ্রামীণ এক নির্জন স্নিগ্ধতা জড়িয়ে ধরে চারপাশ। কিন্তু খানসামার আসল প্রাণস্পন্দন যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে চিরচেনা আত্রাই নদীর তীরে। ইট-পাথরের ব্যস্ত নাগরিক কোলাহল বহু পেছনে ফেলে এখানে এলে মনে হয়—সময় যেন কিছুটা সময়ের জন্য থেমে গিয়ে প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দে বইতে শুরু করেছে।
আত্রাইয়ের বুকে জীবন, রুপালি স্রোত ও জেলেদের জীবনসংগ্রাম
খানসামায় আত্রাই নদীর তীর শুধু এক ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার এক শাশ্বত আশ্রয়। ভোরের আলো ফোটা থেকে শুরু করে গোধূলির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত—নদীর বুকে একটানা ভেসে বেড়ায় স্থানীয় জেলেদের কাঠের তৈরি ছোট ছোট ডিঙি নৌকা।
বাতাসে দুলতে থাকা জালের সুতায় যখন বিকেলের নরম রোদ পড়ে, তখন আত্রাইয়ের বুক থেকে উঠে আসা রুপালি মাছগুলো ঝিকমিক করে ওঠে। জাল ছোড়ার দক্ষ হাত, বৈঠার ছন্দবদ্ধ শব্দ আর লোনা ঘামের মাঝে যেন লুকিয়ে থাকে জীবন–সংগ্রামের এক নিঃশব্দ সৌন্দর্য। জেলেরা যখন আত্রাইয়ের স্রোত মেপে মেপে নদীর বুক থেকে টাটকা মাছ তুলে আনেন, তখন ঘাটে এসে ভিড় জমান স্থানীয় ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা। নদীর কলতান আর জেলেদের টানটান মনোযোগের এই মেলবন্ধন শুধুই এক দৃশ্য নয়, এটি তাদের অন্ন সংস্থানের জীবন্ত গল্প। এ নদী শুধুই প্রবহমান জলধারা নয়; এটি স্থানীয়দের অন্নদাত্রী, তৃষ্ণা নিবারণের স্থান এবং জীবনের চিরায়ত সুর।
জয়কালী সেতু (বিয়াল সেতু): নদীর বুকে এক আধুনিক ক্যানভাস
আত্রাই নদীর ওপর সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী জয়কালী সেতু (যা স্থানীয়ভাবে ‘বিয়াল সেতু’ নামেই সমধিক পরিচিত) খানসামার সৌন্দর্যকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, আত্রাইয়ের শান্ত জলরাশির ওপর যেন এক নান্দনিক শিল্পকর্ম গড়ে তোলা হয়েছে।
বিকেলে এই জয়কালী সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে পুরো আত্রাই নদীর অববাহিকা একনজরে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেতুর ওপর থেকে বাতাসে চুল উড়িয়ে নদীর পানে চেয়ে থাকার অনুভূতি যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি নদীর বুকে ঘুরে বেড়ানো ডিঙি নৌকা আর নিচ থেকে জেলেদের জাল ফেলার দৃশ্য ওপর থেকে দেখার অভিজ্ঞতাও যেন কোনো কাব্যগ্রন্থের পাতার মতো সুন্দর। সেতুটি এখন আর কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং নদীর সাথে দর্শনার্থীদের মেলবন্ধনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে যখন নিচে আত্রাইয়ের বয়ে চলা আর জেলেদের জীবনসংগ্রাম দেখা যায়, তখন মনে হয় জীবন আর প্রকৃতির দূরত্ব নদী পেরিয়ে এক হয়ে গেছে।
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মেঠো পথের ধার ঘেঁষে গুটিকয় দোকান ও গ্রাম্য আড্ডা
নদীর পাড় আর সেতুর কাছাকাছি পৌঁছাতেই চোখে পড়ে সারিবদ্ধ গুটিকয় ছোট ছোট গ্রাম্য দোকান। কোনো আধুনিক ক্যাফে বা ঝাঁ-চকচকে রেস্তোরাঁ নয়, বাঁশ আর টিনের চালে তৈরি এই খুদে দোকানগুলোয়ই জমে ওঠে খানসামার আসল লোকজ আড্ডা।
গরম চা ও মাটির গন্ধ: কাঠ–কয়লার ধোঁয়ায় মেঠো সুবাস ছড়ানো এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে নদীর হাওয়া উপভোগ করা—এ যেন এক পরম আনন্দ।
স্থানীয় মুখরোচক ও টাটকা খাবার: ঝালমুড়ি, কিংবা আত্রাই থেকে জেলেদের সদ্য ধরে আনা টাটকা মাছের হালকা ভাজির সহজ-সরল আয়োজন দর্শনার্থীদের মনে করিয়ে দেয় খাঁটি গ্রামীণ আতিথেয়তার কথা।
নদীপাড়ের গল্পগুজব: স্থানীয় মানুষ, সারা দিনের মাছ ধরা শেষে আসা জেলের দল আর ঘুরতে আসা অতিথিদের হাসিমুখের আড্ডা নদীর ধারকে দিনভর মুখরিত করে রাখে।
দর্শনার্থীদের মিলনমেলা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য
পড়ন্ত বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করে, নদীর বুকে নেমে আসে নরম শীতল বাতাস। রূপ বদলাতে শুরু করে আত্রাইয়ের পাড়। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা।
ছবি সংগ্রাহকদের স্বর্গরাজ্য: সূর্যাস্তের ছায়ায় নদীর বুকে আলোর খেলা, জেলেদের জাল ছোড়ার মুহূর্ত, জয়কালী সেতুর নান্দনিক কাঠামো আর আকাশে রঙের খেলা আলোকচিত্রীদের জন্য গড়ে তোলে এক স্বপ্নের ফ্রেম।
নৌকাভ্রমণ ও প্রাণের আনন্দ: দর্শনার্থীদের কোলাহল আর হালকা ডিঙি নৌকায় চড়ে বিয়াল সেতুর নিচ দিয়ে ভেসে যাওয়ার শিহরণ পুরো পরিবেশকে এক উৎসবমুখর আবহে ভরিয়ে তোলে।
গোধূলির ক্যানভাসে রূপসী খানসামা
সন্ধ্যা নামার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে আত্রাই যেন এক মায়াবী রূপ ধারণ করে। বিয়াল সেতুর গায় লেগে থাকা গোধূলির লাল-কমলা আভা যখন নদীর জলে মিশে যায়, তখন মনে হয় বিশাল এক ক্যানভাসে প্রকৃতি নিজেই তার সেরা চিত্রকর্মটি এঁকেছে। জালের ডিঙি গুটিয়ে জেলেদের ঘরে ফেরা, নীড়ে ফেরা পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর নদীর মৃদু গুঞ্জনে শেষ হয় খানসামার একটি সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ দিন।
ফেরার আকুলতা
শহরের ইট-কাঠ আর নিয়মের ঘানি যখন ক্লান্তি এনে দেয়, তখন আত্রাইয়ের এই রুপালি জল আর জয়কালী সেতুর বাতাস নিঃশব্দে ডাক পাঠায়। নদীর বুকে জেলেদের জীবনসংগ্রাম আর গোধূলির এই মায়াবী রূপ স্মৃতির পাতায় রয়ে যায় চিরভাস্বর হয়ে। তাই তো জীবনকে একটু নতুন করে ভালোবাসতে, প্রকৃতির এই নিভৃত কোণে বারবার ফিরে আসাই যেন খানসামার আসল সার্থকতা।
* লেখক: মো. আজাদ হোসেন, সাবেক শিক্ষার্থী, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা