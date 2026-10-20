প্রাচ্যবাদ: অন্যকে সংজ্ঞায়িত করার রাজনীতি
আমরা যখন কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বারবার একই ধরনের কথা শুনি, তখন একসময় সেগুলোকে সত্য বলে ধরে নিতে শুরু করি। যেমন—প্রাচ্য রহস্যময়, মুসলিম সমাজ আধুনিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না, আরবরা গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত নয়, কিংবা কিছু দেশের মানুষকে শাসন করতে হলে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব ধারণা কি সংশ্লিষ্ট সমাজের বাস্তবতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরে? নাকি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কিছু বয়ান আমাদের সেই সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রভাবিত করে?
এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের পরিচিত হতে হয় ফিলিস্তিনি-আমেরিকান চিন্তাবিদ এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বা প্রাচ্যবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, অন্য একটি সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপাদন কখনো কখনো সেই সমাজকে বোঝার পাশাপাশি তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথও তৈরি করতে পারে।
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সাঈদের তত্ত্বের গুরুত্ব এখানেই। তিনি শুধু জানতে চাননি, পশ্চিমা বিশ্ব প্রাচ্যকে কীভাবে বর্ণনা করে। তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, এই বর্ণনাগুলো কীভাবে তৈরি হয়, কেন কিছু ধারণা বারবার ফিরে আসে এবং সেগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে।
২.
ডিজনির ‘আলাদিন’ চলচ্চিত্রটির কথা মনে করা যাক। এর কল্পিত আরব নগরী আগ্রাবাহকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক রঙিন জগৎ—মরুভূমি, প্রাসাদ, বাজার, উট, জাদুর গালিচা এবং নানা রহস্যময় চরিত্রে ভরা এক ভূখণ্ড।
গল্পের জগতে এসব উপাদান বিনোদনের অংশ। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও তার বৈচিত্র্যময় মানুষকে বারবার একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। তখন দর্শকের মনে প্রাচ্য সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ছবি তৈরি হতে পারে—এটি যেন রহস্যময়, বিপজ্জনক, নিষ্ঠুর এবং আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক জগৎ।
চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্যে রাজকুমারী জেসমিন ক্ষুধার্ত একটি শিশুকে সাহায্য করতে দোকান থেকে আপেল নিয়ে তাকে দেয়। অর্থ পরিশোধ না করায় দোকানদার তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং হাত কেটে ফেলার হুমকি দেয়।
একটি দৃশ্য থেকেই কোনো চলচ্চিত্র বা সংস্কৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, আরব সমাজকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা, নির্বিচার শাস্তি ও অদ্ভুত রীতিনীতির চিত্র কেন এত সহজে পরিচিত সাংস্কৃতিক প্রতিরূপ হয়ে ওঠে?
এডওয়ার্ড সাঈদের বিশ্লেষণ আমাদের এই প্রশ্ন করতে শেখায়। তাঁর বক্তব্য এই নয় যে প্রতিটি পশ্চিমা চলচ্চিত্র, বই কিংবা সংবাদ প্রতিবেদন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাচ্যকে হেয় করে; বরং তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে তৈরি সাহিত্য, গবেষণা, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা ও রাজনৈতিক ভাষ্যে কিছু নির্দিষ্ট ধারণা বারবার ফিরে এলে সেগুলো একটি বৃহত্তর জ্ঞানকাঠামোর অংশ হয়ে উঠতে পারে।
তখন কল্পনার জগতে তৈরি একটি ছবি বাস্তব মানুষকে বিচার করার মানদণ্ডেও পরিণত হতে পারে।
৩.
সহজ ভাষায়, প্রাচ্যবাদ হলো প্রাচ্যের মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝা এবং উপস্থাপন করার এমন একটি ঐতিহাসিক জ্ঞানকাঠামো, যেখানে প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে নির্দিষ্ট পার্থক্য তৈরি করা হয়। এই পার্থক্য অনেক সময় পশ্চিমকে আধুনিক, যুক্তিবাদী ও অগ্রসর এবং প্রাচ্যকে আবেগপ্রবণ, স্থবির, রহস্যময় কিংবা পিছিয়ে থাকা হিসেবে উপস্থাপন করে।
এখানে ‘প্রাচ্য’ বলতে শুধু ভৌগোলিক পূর্বাঞ্চল বোঝানো হয়নি। সাঈদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল মূলত মধ্যপ্রাচ্য, আরব সমাজ ও ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা সাহিত্য, গবেষণা এবং রাজনৈতিক চিন্তায় গড়ে ওঠা ধারণাগুলো। তবে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের উপস্থাপন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা যায়।
প্রাচ্যবাদকে বোঝার জন্য তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথমত, প্রাচ্যকে পরিবর্তনহীন হিসেবে দেখা। কোনো সমাজের ইতিহাসে পরিবর্তন, সংস্কার, মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক আন্দোলন থাকা সত্ত্বেও তাকে এমনভাবে দেখানো হয়, যেন তার সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী একই রকম রয়ে গেছে।
দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করা। মিসর, সৌদি আরব, ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক বাস্তবতা এক নয়। অথচ কখনো কখনো এসব পার্থক্য উপেক্ষা করে তাদের একই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে ফেলে বিচার করা হয়।
তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সমস্যার সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়া। কোনো দেশে সহিংসতা, কর্তৃত্ববাদ কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে তার ইতিহাস, অর্থনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ না করে সমস্যাটিকে সেই সমাজের সংস্কৃতি বা ধর্মের অনিবার্য ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে।
এভাবে একটি জটিল সমাজকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের সমাজ পরিবর্তনের ক্ষমতা তখন আড়ালে পড়ে যায়।
তবে মনে রাখতে হবে, সব সাংস্কৃতিক বর্ণনা বা প্রাচ্য সম্পর্কে সব গবেষণাই প্রাচ্যবাদী নয়। সাঈদের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল বিশেষত সেই জ্ঞানচর্চা, যেখানে পূর্বনির্ধারিত ধারণা ও অসম ক্ষমতার সম্পর্ক অন্য সমাজকে বোঝার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।
৪.
সাঈদের তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক। আমরা সাধারণত মনে করি, কোনো দেশ সম্পর্কে বেশি তথ্য জানা মানেই সেই দেশকে ভালোভাবে বোঝা। কিন্তু বাস্তবে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি আরও কিছু প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ: কোন তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? কোন অভিজ্ঞতা বাদ পড়ছে? কার ব্যাখ্যাকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা হচ্ছে? আর সেই জ্ঞান ব্যবহার করে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে?
ধরা যাক, কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র দাবি করল যে একটি দুর্বল দেশের জনগণ নিজেদের শাসন করতে সক্ষম নয়, তাদের প্রতিষ্ঠান অকার্যকর এবং তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বাইরের সহায়তা প্রয়োজন।
এ ধরনের দাবি যদি গ্রহণযোগ্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই দেশের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপকে ন্যায্য বলে দেখানো সহজ হতে পারে। হস্তক্ষেপের ভাষা হতে পারে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, নিরাপত্তা কিংবা গণতন্ত্রের প্রসার।
ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অনেক সময় নিজেদের শাসনকে শিক্ষা, উন্নয়ন ও সভ্যতা বিস্তারের প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু এসব ঘোষিত উদ্দেশ্যের পাশাপাশি কাজ করেছে ভূখণ্ড দখল, সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থও।
এখানে একটি মৌলিক বৈপরীত্য রয়েছে। যে জনগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, তাদের কল্যাণের কথা বলেই সেই অধিকার অস্বীকারকে ন্যায্যতা দেওয়া হচ্ছে।
অবশ্য সব বিদেশি সহায়তা বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের পেছনে একই উদ্দেশ্য থাকে না। কোনো ক্ষেত্রে মানবিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তার বাস্তব প্রয়োজন থাকতে পারে। তাই উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত যুক্তি, বাস্তব পদক্ষেপ এবং তার পরিণতি আলাদাভাবে বিচার করা জরুরি।
সাঈদের তত্ত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো সমাজকে বোঝার দাবি যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুক্তি হয়ে ওঠে, তখন সেই জ্ঞানের উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন।
৫.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ সব সময় আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ছিল না।
শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সামরিক সহায়তা, রাজনৈতিক সমর্থন, অর্থনৈতিক চাপ এবং গোপন অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশি শক্তি অন্য দেশের রাজনৈতিক গতিপথে ভূমিকা রেখেছে।
ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালের রাজনৈতিক সংকটের পর জেনারেল সুহার্তোর উত্থান ঘটে। ১৯৬৫–৬৬ সালের হত্যাযজ্ঞে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিহত হন। যদিও নিহতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সুহার্তোর সরকার কমিউনিজমবিরোধী অভিযান ও রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চালায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তিগুলো তাঁর শাসনকে বিভিন্নভাবে সমর্থন করেছিল।
এই ইতিহাসে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং আন্তর্জাতিক কৌশলগত স্বার্থ—সবকিছুরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই ঘটনাটিকে শুধু প্রাচ্যবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। তবে এটি একটি বৃহত্তর প্রশ্ন সামনে আনে—কোনো দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যখন বহিরাগত শক্তির স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই দেশের জনগণের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কতটা গুরুত্ব পায়?
সাঈদের তত্ত্বের সঙ্গে এই প্রশ্নের সম্পর্ক তৈরি হয় তখনই, যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অক্ষম হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং সেই ধারণা বহিরাগত কর্তৃত্বের পক্ষে যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৬.
২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক অভিযান ইরাকের আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধের আগে ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হুমকি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার আলোচনায় প্রধান যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী তদন্তে আগে যেভাবে সক্রিয় গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুতের কথা বলা হয়েছিল, তার সমর্থনে প্রত্যাশিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী মূল্যায়নগুলোতে গোয়েন্দা তথ্যের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার বিষয়ও উঠে আসে।
সাঈদের তত্ত্বের আলোকে এ ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা যায়: কোনো দেশকে যখন নির্দিষ্ট একটি নিরাপত্তা-হুমকির পরিচয়ে উপস্থাপন করা হয়, তখন সেই পরিচয় কীভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে?
ইরাকের ইতিহাস, সমাজ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং জনগণের অভিজ্ঞতা কি তখন একটিমাত্র নিরাপত্তা-ভাষ্যের আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে?
এখানে গোয়েন্দা ব্যর্থতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাচ্যবাদী উপস্থাপনাকে এক করে দেখা উচিত নয়। ইরাক যুদ্ধের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। তবে একটি দেশের সম্পর্কে প্রভাবশালী শক্তির তৈরি ব্যাখ্যা কীভাবে যুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থন ও রাজনৈতিক বৈধতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে, সেটি বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
ইরাকের অভিজ্ঞতা দেখায়, রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিণতি কখনো কেবল বই, সংবাদ কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেগুলো সামরিক অভিযান, রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
৭.
২০১০ সালের শেষ দিকে তিউনিসিয়ায় শুরু হওয়া গণবিক্ষোভ ২০১১ সালে মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
দুর্নীতি, বেকারত্ব, বৈষম্য, কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং রাজনৈতিক অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এসব আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি ছিল। কিন্তু প্রতিটি দেশের আন্দোলন একই পথে এগোয়নি। কোথাও সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কোথাও গৃহযুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও পুরোনো ক্ষমতাকাঠামোর বড় অংশ টিকে গেছে।
এ ঘটনাগুলো প্রাচ্যবাদী চিন্তার দুটি প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেয়। প্রথম প্রবণতায় আরব জনগণকে এমনভাবে দেখা হয়, যেন তারা নিজেরা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে অক্ষম। তাদের মুক্তির জন্য বাইরের শক্তির নেতৃত্ব অপরিহার্য বলে ধরে নেওয়া হয়।
দ্বিতীয় প্রবণতায় আরব সমাজের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ধর্মীয় পরিচয় বা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। যেন কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক সংঘাত ও গণতন্ত্রের সংকটের কারণ তাদের সংস্কৃতির মধ্যেই স্থায়ীভাবে নিহিত।
দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই স্থানীয় মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্যোগ, মতপার্থক্য ও অভিজ্ঞতাকে আড়াল করতে পারে।
লিবিয়ার ঘটনা এই আলোচনাকে আরও জটিল করে তোলে। ২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফিবিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নিলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭৩ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে বেসামরিক মানুষকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন দেয়। পরে ন্যাটোর সামরিক অভিযান গাদ্দাফির পতনের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এখানে দুটি প্রশ্ন আলাদা করে দেখা দরকার। প্রথমত, বেসামরিক মানুষকে আসন্ন সহিংসতা থেকে রক্ষার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব কী? দ্বিতীয়ত, সেই দায়িত্ব পালনের নামে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পর একটি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সীমা কোথায়?
লিবিয়ার পরবর্তী অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, সামরিক হস্তক্ষেপের পর কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জটিল। তবে পরবর্তী অস্থিতিশীলতা থেকে একাই হস্তক্ষেপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন এবং পরিণতি আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হয়।
সাঈদের তত্ত্ব এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্য দেশের জনগণের কল্যাণ নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ থাকতে পারে। কিন্তু সেই উদ্বেগ যেন সংশ্লিষ্ট জনগণের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ও রাজনৈতিক অধিকারের বিকল্প হয়ে না দাঁড়ায়।
৮.
ইরানের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক প্রাচ্যবাদী বিশ্লেষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় শাসন, আঞ্চলিক ভূমিকা এবং পারমাণবিক কর্মসূচি আন্তর্জাতিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পশ্চিমা নীতিনির্ধারণে ইরানকে প্রায়ই পারমাণবিক ঝুঁকি, নিরাপত্তা-সংকট ও আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে দেখা হয়।
এসব উদ্বেগের বাস্তব ভিত্তি ও যথার্থতা তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা প্রয়োজন। কিন্তু একটি দেশের সম্পূর্ণ সমাজকে শুধু তার সরকারের নীতি বা আন্তর্জাতিক বিরোধের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করাও যথার্থ নয়।
ইরানের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য, সামাজিক আকাঙ্ক্ষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এবং জনগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক বিষয় নয়।
২০১৫ সালে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বা জেসিপিওএ গৃহীত হয়। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় এবং নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করে। এ ঘটনা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে চুক্তি, আস্থা ও নিরাপত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের জন্ম দেয়।
সাঈদের তত্ত্বের আলোকে ইরানকে বিশ্লেষণ করার অর্থ দেশটির সরকারের সব নীতি সমর্থন করা নয়; বরং এর অর্থ হলো, নিরাপত্তা ও পারমাণবিক ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করার সময় তথ্যের যথার্থতা, কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি, নিষেধাজ্ঞার অর্থনৈতিক ও মানবিক প্রভাব এবং ইরানের জনগণের স্বার্থ—সবকিছুকে বিবেচনায় রাখা।
একইভাবে দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নাগরিক অধিকার নিয়ে সমালোচনা করার সময়ও জনগণকে তাদের সরকারের সঙ্গে একাকার করে দেখা উচিত নয়।
কোনো রাষ্ট্রের সমালোচনা করা এবং সেই রাষ্ট্রের সব মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে বন্দী করা এক বিষয় নয়। এই পার্থক্য বজায় রাখাই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক বিশ্লেষণের শর্ত।
৯.
এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবাদ তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি আজও প্রাসঙ্গিক: অন্য একটি সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আমরা কি তার বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করছি, নাকি নিজেদের পূর্বনির্ধারিত ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে বন্দী করছি?
এই প্রশ্ন শুধু পশ্চিমা বিশ্ব ও প্রাচ্যের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেকোনো সমাজে অন্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, সংবাদমাধ্যমের উপস্থাপনা এবং রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ্লেষণ করতেও এটি সাহায্য করতে পারে। কারণ, কোনো জনগোষ্ঠীকে একটি অভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মতপার্থক্য, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং পরিবর্তনের ক্ষমতা আড়ালে পড়ে যায়।
তবে প্রাচ্যবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমা সমাজকে একক সত্তা হিসেবে দেখা কিংবা প্রাচ্যের সব সমস্যার জন্য বহিরাগত শক্তিকে দায়ী করাও যথার্থ হবে না। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব ইতিহাস, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক দায় রয়েছে।
সাঈদের চিন্তার স্থায়ী গুরুত্ব এখানেই। তিনি আমাদের শুধু অন্যের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা নিয়ে প্রশ্ন করতে শেখান না, সেই সঙ্গে সেই ধারণা কীভাবে তৈরি হয়েছে, কোন অভিজ্ঞতা সেখানে অনুপস্থিত এবং তার রাজনৈতিক পরিণতি কী হতে পারে, তা-ও পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করেন।
অন্যকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন: যে মানুষদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর, অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার সেই আলোচনায় কতটা জায়গা পাচ্ছে?