পাঠকের ছবি (২২ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
খেজুরের রস গাছ থেকে নামিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য বসে আছেন রস বিক্রেতারা। রস নিরাপদ কি না, তা বিবেচনায় নিয়ে বিক্রি করা উচিত। ছবিটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাগমারা বাজার থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: প্রান্ত কুমার তালুকদার
দল ছেড়ে হরিণটির নীরব জায়গায় অবস্থান। ঢাকা চিড়িয়াখানা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অপু আহমেদ
নদীর পাড়ে শুকাতে দেওয়া হয়েছে রঙিন সুতা। কুয়াশা থেকে বাঁচাতে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
কৃষক চর থেকে ধান কেটে এনে নদীর পাড়ে স্তূপাকারে রেখে মাড়াইকলের জন্য অপেক্ষা করছেন। চারদিকে ধান কাটার ধুম পড়ায় মাড়াইকলগুলোর সিরিয়াল পেতে সময় লাগছে। প্রকৃতির অনিন্দ্যসুন্দর এ ছবিটি আড়িয়াল খাঁ নদের পাড়, কদমতলা, কালকিনি, মাদারীপুর থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
বাবা যে কী, সেটা কেউ বোঝে না। দাউদকান্দি, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোস্তাফিজুর রহমান সাহিন
ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্য, ভালোবাসা, স্মৃতি আর জীবনের নানা রূপের প্রতীক। যুগে যুগে নানান কবি-সাহিত্যিক ফুল নিয়ে লিখেছেন অজস্র রচনা। ফুলের সৌন্দর্য বিরাজ করুক প্রতিটি পরিবারের অন্তরে। মিরপুর, ঢাকাছবি: মাইফুল জামান ঝুমু