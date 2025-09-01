পাঠকের ছবি (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
অদূরে শহীদ শামসুজ্জোহা চিরঘুমে। স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে টালবাহানা বন্ধ হয়েছে কি? ড. জোহা স্যারের কবর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
প্রতিদিনই শরতের নদী ও মেঘ দেখতে ধলেশ্বরী পাড়ে হাজির হই। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বেদে পথশিশুর ওপর। সে একটি পুরোনো টায়ার নিয়ে খেলা করছে। পথশিশু হোক, তার ওপরও তো একটু বিনোদন দরকার। ময়লা ও ছাইয়ের মধ্যে চলছে তার খেলা। এভাবেই পথশিশুরা অনাদর ও অবহেলায় বেড়ে উঠছে। এখানে যেন কারও দায় নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পাড় থেকে ৩১ আগস্ট বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষষ্ঠ ব্যাচের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান। কীর্তনখোলা হলরুম, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট ২০২৫ছবি: কামরুল হাসান
ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাগুর বাসস্ট্যান্ডে রাস্তা পারাপারের জন্য পদচারী–সেতু (ওভার ব্রিজ) থাকলেও মানুষ এটি ব্যবহার না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে সড়কের মাঝখান দিয়ে এলোপাতাড়ি চলাচল করছে। চান্দিনা সদর, কুমিল্লা, ৩১ আগস্ট ২০২৫ছবি: ওসমান গনি