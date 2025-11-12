পাঠকের ছবি (১২ নভেম্বর ২০২৫)

তেঁতুলিয়ার মেঘমুক্ত আকাশে উঁকি দিচ্ছে শ্বেতশুভ্র বরফে মোড়া পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভারতের সিকিম ও নেপাল সীমান্তে এর রাজকীয় চূড়া অবস্থিত, যা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে। ছবিটি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
দূষণে ঢাকা এ শহরে একটুখানি সবুজের সমারোহ। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মাইফুল জামান ঝুমু
সূর্যোদয়ের আলোয় ঝলমল করছে বগুড়ার শাজিমেক–এর বাগানে ফুটে থাকা শত শত লজ্জাবতী ফুল। ১০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি
নিমগাছি থেকে তাড়াশ যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে রয়েছে খাল। বর্তমানে পানি কমে এসেছে খালে, তাই হাতজাল দিয়ে ছোট মাছ ধরে বাড়ি ফিরছেন তিনি। পৌষার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: দুর্জয় কুমার মাহাতো