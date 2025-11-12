ছবি

পাঠকের ছবি (১২ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

জেলেদের মাছ ধরার নৌকা। অদূরে পাহাড়ে ঘেরা মিয়ানমার। নাফ নদী, শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
প্রকৃতি ও প্রযুক্তির সম্মিলন। তারপরও আমাদের প্রত্যাশা সবুজের রাজত্ব হবে, স্বস্তিতে কাটবে আমাদের সময়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
আখের কাটিং লাগানো হয়েছে। সেখান থেকে চারা তৈরি হচ্ছে। এগুলো পরে মূল জমিতে লাগানো হবে। চর রমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
হেমন্তের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পায়রা। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: হাফিজুন নাহার
শাহপরীর দ্বীপ জেটি। অদূরে পাহাড়ে ঘেরা মিয়ানমার। নাফ নদী, শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: অপু আহমেদ
তেঁতুলিয়ার মেঘমুক্ত আকাশে উঁকি দিচ্ছে শ্বেতশুভ্র বরফে মোড়া পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভারতের সিকিম ও নেপাল সীমান্তে এর রাজকীয় চূড়া অবস্থিত, যা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে। ছবিটি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
দূষণে ঢাকা এ শহরে একটুখানি সবুজের সমারোহ। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মাইফুল জামান ঝুমু
সূর্যোদয়ের আলোয় ঝলমল করছে বগুড়ার শাজিমেক–এর বাগানে ফুটে থাকা শত শত লজ্জাবতী ফুল। ১০ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
নিমগাছি থেকে তাড়াশ যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে রয়েছে খাল। বর্তমানে পানি কমে এসেছে খালে, তাই হাতজাল দিয়ে ছোট মাছ ধরে বাড়ি ফিরছেন তিনি। পৌষার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ৯ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: দুর্জয় কুমার মাহাতো
