ছবি

পাঠকের ছবি (২০ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

১ / ৭
সবুজে ঘেরা গ্রামের সরল সেতু, প্রকৃতির কোলে পথচলার নীরব কবিতা। নিত্যজীবনের সহজ সৌন্দর্যের ছবি। মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মামুন বকসী
২ / ৭
শতবর্ষী লালমনিরহাট রেলওয়ে জংশন। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ সরকার ১৯০১ সালে লালমনিরহাটে রেলপথ যোগাযোগ স্থাপন করে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
৩ / ৭
সমতলের চা–শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা। তেতুলিয়া, পঞ্চগড়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মিন্টু মার্শ
৪ / ৭
কুয়াশায় জড়ানো বিস্তৃত ধানখেত। শীতের আমেজও প্রায় কাছাকাছি। বড়গোঁজা, পালপাড়া, সলংগা, সিরাজগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: সুমন পাল
৫ / ৭
সমনবাগ চা–বাগান, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ
৬ / ৭
রক্তিম আভা ছড়িয়ে তার যাত্রা শুরু। বছিলা ব্রিজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আল আমিন জুয়েল
৭ / ৭
আশ্রম থেকে বের হয়ে মেঠোপথ ধরে হাঁটছি। সূর্য তখনো প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে। পুরো রাস্তাই ধরতে গেলে ফাঁকা। হঠাৎ শব্দ করে তিনি বলতে গেলে কিছুটা দৌড়ে দৌড়েই আমাকে অতিক্রম করলেন। পৃথিবীতে চরম তৃপ্তি সম্ভবত পরিশ্রমেই লুকিয়ে থাকে। সহজে ধরা দেয় না এটা। কারণ, আলস্য সহজলভ্য। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
ছবি থেকে আরও দেখুন