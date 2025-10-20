পাঠকের ছবি (২০ অক্টোবর ২০২৫)

সমনবাগ চা–বাগান, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ
রক্তিম আভা ছড়িয়ে তার যাত্রা শুরু। বছিলা ব্রিজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
আশ্রম থেকে বের হয়ে মেঠোপথ ধরে হাঁটছি। সূর্য তখনো প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে। পুরো রাস্তাই ধরতে গেলে ফাঁকা। হঠাৎ শব্দ করে তিনি বলতে গেলে কিছুটা দৌড়ে দৌড়েই আমাকে অতিক্রম করলেন। পৃথিবীতে চরম তৃপ্তি সম্ভবত পরিশ্রমেই লুকিয়ে থাকে। সহজে ধরা দেয় না এটা। কারণ, আলস্য সহজলভ্য। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ