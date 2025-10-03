পাঠকের ছবি (৩ অক্টোবর ২০২৫)

কয়েক দিন পরই মাছ ধরতে সাগরে যাবে জেলেদের নৌকা। তাই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সম্প্রতি কপোতাক্ষের ধার থেকে ছবিটি তোলাছবি: রিয়াদ হোসেন
দশমী পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দূর্গাপূজা। বিদায়ের এই সন্ধিক্ষণে ভারাক্রান্ত মনেও পরিবার ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নারীরা মেতে উঠেছেন সিঁদুরখেলায়। লাল সিঁদুর আর শাড়ি এই বিদায়বেলাকেও করেছে রঙিন ও উৎসবমুখর। পাইকপাড়া মন্দির, মিরপুর-১, ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
হাওড়-নদীর মাঝখান দিয়ে পাকা সড়ক নির্মিত হলেও এখনো নৌকা এসব অঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রবিউন নাহার তমা
মনে যত বিষণ্নতাই ভর করুক না কেন, তিলোত্তমা ঢাকা অভিমুখী যাত্রীবাহী লঞ্চ যখন বুড়িগঙ্গার বুক চিরে সদরঘাটের দিকে এগিয়ে যায়, তখন প্রকৃতির এই নজরকাড়া দৃশ্য, যাত্রীদের মনে অন্য রকম এক সুখানুভূতি ছড়িয়ে দেয়, লঞ্চে ভ্রমণকারী কোমলমতি শিশুরাও এই দৃশ্য উপভোগ করে মা–বাবা সঙ্গে। মনটা তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও নীলিমায় হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: মো. সাখাওয়াত হোসাইন
শারদীয় দুর্গাপূজার মেলায় মৃৎশিল্পের বাহারি খেলনার রঙিন সমাহার। প্রাচীনকাল থেকে পূজা-পার্বণ ও নানা গ্রামীণ উৎসবকে ঘিরে তৈরি এসব মাটির খেলনা আজও শিশুদের মনে আনন্দের রং ছড়ায়। মাটির তৈরি এসব খেলনা শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনই করে না, বরং আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও শিল্পসংস্কৃতির এক অনন্য পরিচয় বহন করে। বোয়ালমারী বাজার রক্ষাচণ্ডী মন্দির পূজা প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১ অক্টোবর, ২০২৫ছবি: বিপ্লব সাহা মুন্না
গণেশ ঠাকুরকে বলা হয় সিদ্ধিদাতা। সনাতন ধর্মের সব পূজা শুরুর আগে গণেশ পূজা করা হয়। গণেশের আবার লাড্ডু সবচেয়ে প্রিয়। বিজয় দশমীতে ঠাকুরকে দেওয়া হয়েছে সেই খাবার। পাইকপাড়া মন্দির, মিরপুর-১, ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
ধলেশ্বরী নদীপাড়ে এভাবেই হাঁসের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণ-প্রকৃতিকে আরও শোভাময় করে তুলেছে এ হাঁসের পাল। তারা ধলেশ্বরী নদীতে সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে নদীপাড়ে এসে বিশ্রম নেয়। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীপাড় থেকে গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমন ফিরোজ