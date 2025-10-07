পাঠকের ছবি (৭ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বৌদ্ধদের প্রবারণার পূর্ণিমার ফানুসেও প্রকাশ পেয়েছে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। নন্দনকানন বৌদ্ধবিহার, চট্টগ্রাম, ৬ অক্টোবর ২০২৫ছবি: রাজু বড়ুয়া
টুকটুকে লাল রঙের বটফল। পাখিদের প্রিয় খাবার। ইদানীং বটগাছ কমে যাওয়ায় বটফলের উৎপাদন কমে গেছে। সেই সঙ্গে কমে গেছে পাখিদের প্রাকৃতিক খাবারের উৎস। এই বটফলের দেখা মেলে যমুনা নদীর তীরে। গোসাইবাড়ী খেয়াঘাট, যমুনা নদী, ধুনট, বগুড়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আনোয়ার হোসেন মাসুম
বিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞানের বাতিঘর। রাতের আঁধারে আলোকিত হয়ে আছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভেলারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
চট্টগ্রাম সিটিতে চলাচলকারী মিনিবাসগুলোতে যাত্রীদের বসার জায়গা। সম্ভবত সারা দেশেই এ অবস্থা। পৃথিবীর কোনো দেশে এত জঘন্য লোকাল বাস সার্ভিস আছে কি না, জানা নেই। সামনের নারীদের জন্য সংরক্ষিত সিটের অবস্থা তো আরও খারাপ। ইঞ্জিনের অল্প জায়গার ওপর পর্যন্ত গাদাগাদি করে যাত্রীদের সেবার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা। সভ্য দেশে গরু–ছাগলের জন্যও আরেকটু ভালো ব্যবস্থা রাখা হয়ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
সবুজের নরম ছোঁয়ায় মাটির প্রাণ জেগে ওঠে, গ্রামবাংলার এই রূপেই লুকিয়ে আছে আমাদের শান্তি আর শিকড়। বকসীপাড়া, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মামুনুর রশিদ বকসী
বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট। বাংলাদেশের উত্তরের উপজেলা তেঁতুলিয়ার সীমান্তবর্তী ল্যান্ডমার্ক। এরপর ভারতের সীমান্তের শুরু হয়েছে। প্রতিদিন দর্শনার্থী এ জায়গা ঘুরতে আসে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক