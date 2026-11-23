গ্রামাঞ্চলে হেমন্তের শেষে শীতের আগমনী বার্তা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে ভ্রাম্যমাণ দোকানে চলছে শীতের পোশাকের বেচাকেনা। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার
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রাস্তার পাশের ভাতের হোটেল, বড় পাতিলে রান্না করা হচ্ছে ভাত। শ্যামলী, ঢাকাছবি: রুকাইয়া
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স্বচ্ছ নীল আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবির) একটি একাডেমিক ভবনছবি: আনোয়ার হোসেন
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সব সময় গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে গ্রামের জন্য মন আকুল হয়েছে। আকুলতা এখন ইউটার্নও নেয়। শহর থেকে গ্রামে এলাম, শহর ডাকছে নীরবে, আর বলছে ‘শহরেও আকুলতা আছে, মায়া আছে, ভালোবাসা আছে। খুঁজে নিতে হয়। খুঁজতে ব্যর্থ হলে আবার খুঁজতে হয়।’ ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
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সবচেয়ে বেশি প্রভুভক্ত প্রাণী কুকুর। কুকুরটি কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করেছে। ব্যস্ততম মেট্রোপলিটন ঢাকা মহানগরীতে গাড়ির শব্দ, লোকজনের যাতায়াত, তার মধ্যে রাস্তার পাশে কি আরাম করে ঘুমিয়ে আছে একে অপরের গা ঘেঁষে। মা কুকুরটি পাশেই শুয়ে পাহারা দিচ্ছে তার সন্তানদের, যেন কোনো ক্ষতি না হয়। কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ২০২৬ছবি: ফকির শফিক হাসান টুটুল